Koen 'met de Kaart' Bugter zet maagdelijke vakantieparels in Nederland op de kaart voor 'MAX Vakantieman'

Vanaf vandaag bezoekt 'MAX Vakantieman'-verslaggever Koen Bugter elke week een onontdekte Nederlandse vakantieparel. In de eerste aflevering belandt Koen in het rustige Geertruidenberg en haar landelijke omgeving. De video is te zien op Facebook, MAX Vandaag en YouTube.

De helft van alle Nederlanders blijft binnen onze landsgrenzen deze zomer. We willen er wel op uit, maar moeten ook afstand houden. Koen 'met de Kaart' Bugter verkent in elke provincie één maagdelijke vakantiebestemming, om óp de kaart te zetten: waar is het goed toeven, maar niet te druk?

In de eerste aflevering bezoekt Koen Geertruidenberg en Raamsdonk (Noord-Brabant). Hij leert over de rijke geschiedenis van 'de oudste stad van Holland' en ontdekt dat je helemaal niet naar het soms drukke Den Haag hoeft te gaan om van de tuinen van Paleis Het Loo te genieten.

Meld uw gemeente of vakantiebestemming aan!

Vorige zomer bezocht Koen de drukste plekken van Nederland voor de rubriek Koen met de Kaart. Hij sprak met meer dan honderd buitenlandse toeristen. Die zijn er deze zomer nauwelijks. Daarom verandert zijn rubriek deze zomer in Koen óp de Kaart. Kijkers die hun gemeente of onontdekte Nederlandse vakantiebestemming op de kaart willen laten zetten door Koen, kunnen dat doen via www.maxvakantieman.nl.

Naast Koen, tipt ook maxvandaag.nl bijzondere en onontdekte vakantieparels in Nederland. Opdat we deze zomer lekker kunnen ontspannen, zónder te verslappen.

'Koen op de Kaart', elke vrijdag rond 16.00 uur op Facebook, YouTube en MAX Vandaag.

'MAX Vakantieman', elke maandag om 20.30 uur op NPO 1.