'Knoop Gala 2020' gaat door in intiem Carré

Met veel trots organiseren de NTR en HandicapNL het Knoop Gala 2020. Na een jaar afwezigheid wordt het de negende editie van dit gala waar muzikale talenten met een verstandelijke beperking optreden met bekende Nederlandse artiesten. De presentatie is in de vertrouwde handen van Paul de Leeuw.

In een wervelende en feestelijke show vanuit Koninklijk Theater Carré laten de muzikale talenten met een verstandelijke beperking zien wat ze in huis hebben. En uiteraard doen ze dat niet alleen, maar samen met bekende artiesten. Dit jaar zijn dat niemand minder dan Nick & Simon, Maan, Clouseau, Tino Martin, Gordon, Francis van Broekhuizen en Bizzey.

Voor de doelgroep is het belangrijk dat een productie als het 'Knoop Gala' doorgaat. Juist in een tijd waarin mensen met een verstandelijke beperking het extra moeilijk hebben. Wel zal in verband met de maatregelen als gevolg van het coronavirus Koninklijk Theater Carré teruggebracht worden tot een meer intieme setting. Presentator Paul de Leeuw schakelt tussen de optredens door met familie, vrienden en huisgenoten van de sterren van de avond. Ook Dieuwertje Blok zal acte de présence geven. Zij verzorgt op locatie de portretten van de verschillende kandidaten. En een Knoop Gala is natuurlijk niet compleet zonder de inbreng van het Metropole Orkest, onder leiding van dirigent Maurice Luttikhuis.

HandicapNL

Tussen de optredens door wordt getoond wat HandicapNL doet voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarin wordt speciale aandacht gevraagd voor het vriendschapsprogramma Buddies. Hiermee bestrijdt HandicapNL eenzaamheid onder mensen met een handicap. Eén op de twee jongeren met een verstandelijke beperking gaat een eenzame Kerst tegemoet. HandicapNL vindt dat niemand met een handicap zich eenzaam zou moeten voelen. Niet met Kerst. Nooit. Tijdens het 'Knoop Gala' kan je donateur worden van HandicapNL of hoort u hoe u anderszins kunt bijdragen aan dit belangrijke werk.

De uitzending van het 'Knoop Gala 2020' is een NTR-productie in samenwerking met MediaLane. De opnames vinden plaats op dinsdag 8 december in Koninklijk Theater Carré.

'Knoop Gala 2020', dinsdag 22 december om 20.30 uur bij de NTR op NPO 1.