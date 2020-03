'Kinderen voor Kinderen' blijft thuis

Foto: © BNNVARA 2020

'Kinderen voor Kinderen' lanceert vanaf maandag 23 maart, elke (werk)dag een nieuwe dansvideo op het populaire YouTube kanaal van het kinderkoor. Speciaal voor alle kinderen thuis.

Nu de scholen en sportlocaties dicht zijn in verband met de uitbraak van het coronavirus, zouden kinderen wel eens minder kunnen bewegen dan ze gewend zijn. Maar dat hoeft helemaal niet! Kinderen kunnen elke dag vanuit huis vrolijk en energiek meebewegen met de gloednieuwe online-videoserie van Kinderen voor Kinderen.

De 'Kinderen voor Kinderen blijft thuis' video's hebben een lengte van ongeveer 5 minuten en verschijnen elke dag om 12.00 uur online.

De video is helemaal vanuit huis gemaakt. Presentator Ridder van Kooten neemt vanuit zijn woonkamer de kijkers mee in het leven van de koorkinderen, die op dit moment ook allemaal thuis zijn. Na een warming-up, door Olivier, krijgen de kijkers verschillende dansmoves aangeleerd. De kinderen uit het koor laten daarna zien hoe de dans gaat. Per video staat een bekende hit van het laatste album 'Reis mee!' centraal.

Naar het YouTube kanaal van Kinderen voor Kinderen.