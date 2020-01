Kinderen halen voor 'NPO Zapp Your Planet: SOS Koala' 145.027 euro op

Foto: © NPO Zapp 2020

De speciale tv-actie van Zapp Your Planet, WWF en KRO-NCRV heeft maar liefst 145.027 euro opgebracht voor hulp aan koala's en andere door bosbranden bedreigde dieren in Australië.

Zapp-presentatoren Klaas van Kruistum, Saskia Weerstand en Anne-Mar Zwart hebben zaterdag op NPO Zapp de opbrengst van deze dag bekend gemaakt. Kinderen kunnen nog tot zaterdag 8 februari acties organiseren en via de SOS Koala website hun opgehaalde geld doneren.

In een week tijd zijn duizenden kinderen in Nederland voor Zapp Your Planet in actie gekomen. Robert Fortuijn, netmanager NPO Zapp/Zappelin: 'We zijn ontzettend blij met het mooie bedrag dat we met 'Zapp Your Planet: SOS Koala' hebben opgehaald. Het is hartverwarmend om te zien hoe kinderen massaal de koala-challenge hebben gedaan, op eigen ludieke wijze in actie zijn gekomen of geld hebben gedoneerd. Ik hoop dat er de komende twee weken nog meer geld opgehaald wordt, maar voor nu zijn we trots dat de kinderen van Nederland dit in zo'n korte periode voor elkaar hebben gekregen.'

Noodhulp en herstel

Femke Hilderink coördineert de hulpactie vanuit het Nederlandse kantoor van het Wereld Natuur Fonds (WWF): 'Tot nu toe is al een gebied van bijna drie keer Nederland door de vuurzee verwoest. Dankzij alle geweldige acties van kinderen in Nederland kunnen we zo’n 12.000 jonge boompjes planten zodat koala’s straks weer een thuis hebben.' Het geld wordt ook gebruikt voor acute hulp, zoals het opsporen van koala’s door een speurhondenteam en de opvang van gewonde koala’s. En WWF betaalt voedseldroppings in nationale parken voor hongerige kangoeroes en andere bedreigde dieren om te overleven tot de natuur zich herstelt.

Eucalyptusboom

Gedurende de dag zijn honderden kinderen naar Hilversum gekomen. Zij hebben met elkaar meer dan 11.000 euro gedoneerd voor de noodhulpactie. Het opgehaalde geld konden zij storten in een speciale Eucalyptusboom in de studio. Ook waren er optredens van onder andere Rolf Sanchez en Froukje.

Challenges voor Australië

NPO Zapp stond de hele dag in het teken van Australië. Tijdens de live-blokken in de ochtend werd geschakeld met Australië en in de studio waren diverse gasten. Presentatoren Anne-Mar Zwart, Janouk Kelderman, Tim Senders en acteur Niek Roozen waren in Amersfoort waar ze challenges deden om zo veel mogelijk geld op te halen.

Meer informatie over 'Zapp Your Planet: SOS Koala' is te vinden op zappyourplanet.nl. De actie loopt tot zaterdag 8 februari, in ZappLive op NPO3 wordt dan het eindbedrag bekend gemaakt.