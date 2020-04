Kinderen geven goudeerlijke mening over tv-programma's in 'Kijkbuis Kids'

Wat vinden 10-jarige kinderen van Martien Meiland en Patty Brard? Of hoe kijken twee pubermeiden van 13 jaar naar Opgezadeld met Britt?

Zijn kinderen van 8 jaar slimmer dan de kandidaten in 'De Slimste Mens?'. In het nieuwe SBS6-programma 'Kijkbuis Kids' kijkt een vaste groep kinderen, omringd door camera’s, vanaf de bank thuis naar volwassen TV programma's. Er wordt vaak keihard gelachen, af en toe met ogen gerold en een enkele keer vloeit er een traan. Ze gaan er elke week goed voor zitten, met hun broer, zus, vriendje of vriendinnetje TV kijken zonder dat de ouders meekijken.

De kinderen die mee doen aan 'Kijkbuis Kids' wonen verspreid over het hele land. Van Noord-Groningen tot Noord-Brabant en van de Veluwe tot aan Scheveningen. De meest uiteenlopende programma's van dit seizoen worden de kritische kinderen voorgeschoteld. Van nieuwe programma’s zoals 'Au pairs in LA' (BNNVARA) of 'De Alleskunner' (SBS6) tot aan klassiekers als 'Down met Johnny' (SBS6) en 'Sterren op het doek' (Omroep MAX). De inhoud van deze TV programma’s is voor de volwassen kijker vaak gesneden koek, maar voor deze amateur recensenten reden om soms te denken 'Hoe kóm je er op' of 'Hoe kom je er van af, zappen!'.

'Kijkbuis Kids' wordt geproduceerd door IDTV.

'Kijkbuis Kids', wekelijks vanaf vrijdag 17 april om 22.00 uur en altijd via KIJK.nl.