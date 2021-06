Kijkcijfers: mooie openingsavond voor EK voetbal

Naar de openingswedstrijd van het EK voetbal op NPO 1 keken meer dan 2,3 miljoen Nederlanders. Dat blijkt uit de gegevens van Stichting KijkOnderzoek. Bijna 4,5 miljoen mensen zag minstens een minuut van het duel tussen Turkije en Italië.

De voorbeschouwing en de openingsceremonie, met oa. optredens van Bono en Martin Garrix, lokte 1,4 miljoen mensen naar NPO 1. 'Studio Europa', de nabeschouwing van de wedstrijd, hield nog ruim 801.000 kijkers vast.

De meeste niet-voetbalkijkers kozen voor RTL 4, waar het beste uit de afgelopen seizoenen van 'The Voice of Holland' (526.000) en 'Humberto' (641.000) werd uitgezonden. 'De Oranjezomer', met van der Gijp, Derksen en Genee, kon 382.000 mensen boeien. Dat is een pak meer dan de schamele 203.000 fans van Gordon die naar 'The Cube' keken. Voor duiding bij de actualiteit in 'Nieuwsuur' tenslotte keken 483.000 Nederlanders.

Bron: ad.nl