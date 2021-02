Kijk vanaf zaterdag naar eerste discovery+ Original 'Sex Tape'

Foto: © Discovery Benelux 2021

In de eerste discovery+ Original serie 'Sex Tape' duikt Bobbi Eden met achttien bekende en minder bekende koppels de slaapkamer in! Want wat weten we nou eigenlijk écht over het seksleven van andere koppels?

In deze nieuwe serie zijn onder andere realityster Michael van der Plas met zijn vriendin Naomi, oud 'Utopia' kandidaat Baldr met zijn vrouw Anna en zangeres Nathalie Makoma met haar vriend Jean-Claude te zien.

In het programma 'Sex Tape' zien we per aflevering drie koppels die de opdracht krijgen om hun leven te filmen. Wij mogen alles zien: de liefde, ruzie, jaloezie en natuurlijk de seks! Onder leiding van presentatrice Bobbi Eden en relatiedeskundige Jeremy Heshof kijken de koppels in een huiselijke setting, naar elkaars 'Sex Tape'.

Alles wordt besproken, niets is te gek. Does size matter? Hoe hou je je relatie spannend als je vier kinderen hebt? Wat betekent onzekerheid voor je seksleven? Op welk vlak zouden de koppels nog willen experimenteren in hun relatie en hoe communiceer je hierover met elkaar? Bobbi en Jeremy voorzien de stellen van de nodige tips en uiteraard kunnen de koppels elkaar inspireren. Wat hebben ze geleerd en met welk advies lopen ze de deur uit? Niks blijft onbesproken en Bobbi zorgt ervoor dat het taboe rondom seks voor eens en voor altijd wordt doorbroken.

'Sex Tape', vanaf zaterdag 6 februari op discovery+.