Kijk op 30 mei naar 'Exclusief: achter de deuren van Koninklijk Paleis Amsterdam'

Midden in onze hoofdstad staat Koninklijk Paleis Amsterdam, het officiŽle ontvangstpaleis van Koning Willem-Alexander. Een levendig gebouw met imposante zalen en salons.

In verband met het coronavirus is het paleis momenteel gesloten voor bezoekers. Gelukkig kan MAX tóch al het moois met iedereen delen. Jan Slagter neemt de kijker, onder begeleiding van de conservator, mee door het paleis.

Na twee succesvolle bezoeken aan Keukenhof, staat er ditmaal een bezichtiging van Koninklijk Paleis Amsterdam op de planning. Een uniek gebouw dat een grote rol heeft gespeeld in onze vaderlandse historie en waar nog steeds geschiedenis wordt geschreven. Het is de plek waar wereldleiders worden ontvangen, waar troonswisselingen plaatsvinden en koninklijke huwelijken worden gevierd. Samen met conservator Alice Taatgen, neemt Jan Slagter u mee langs indrukwekkende beeldhouwwerken, schilderijen van grootmeesters als Govert Flinck en Ferdinand Bol en het bijzondere meubilair van Lodewijk Napoleon. Ondersteund door prachtige muziek kan iedereen, vanaf de bank, toch genieten van het grootste en meest prestigieuze gebouw uit de 17e eeuw en in de voetsporen treden van koninklijke gasten.

Jan Slagter: 'Het maken van uitstapjes is door de coronamaatregelen nog lastig en veelal onmogelijk. Ik ben daarom heel blij dat we in navolging van Keukenhof, nu óók naar Koninklijk Paleis Amsterdam mogen. Iedereen kent de buitenkant van het imposante gebouw op de Dam en nu mogen we exclusief binnen opnames komen maken. Dat is uniek!'

'Exclusief: achter de deuren van Koninklijk Paleis Amsterdam', zaterdag 30 mei om 19.05 uur op NPO 1 .