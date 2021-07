Keert 'Big Brother' terug?

Het heeft er alle schijn van dat productiehuis EndemolShine in alle stilte is begonnen met de voorbereidingen van een nieuw seizoen van 'Big Brother'. Dat schrijft Het Laatste Nieuws op basis van een Nederlandse bron.

EndemolShine blijkt een vacature te hebben geplaatst voor een stagiair om mee te werken aan de productie van 'Big Brother'. Dus wordt er vanuit gegaan dat er een vervolg op de populaire realityreeks komt. Als is er officieel nog niets beslist door de zenders. 'Big Brother' was in het voorjaar een co-productie tussen RTL 5 en Play 4.

Het is mogelijk dat Play4 beslist om niet mee te doen en dat het nieuwe seizoen volledig Nederlands wordt. 'Big Brother was ook live te volgen bij Videoland, met succes.

Over de vacature zegt een woordvoerder van het productiebedrijf dat 'de voorbereidingen van dit soort grote tv-projecten veel tijd in beslag neemt, gaan wij altijd ruim van te voren op zoek naar collega’s. Mocht er een nieuw seizoen komen, kunnen wij direct starten met de productie'.

'Big Brother' werd begin 2021 gepresenteerd door Peter Van de Veire en Geraldine Kemper, Jill was de winnaar van deze editie.

Bron: hln.be