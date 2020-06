Jurre Geluk in gesprek met vrouwelijke pedofiel Evi

In het nieuwe seizoen van 'Jurre's Date' gaat Jurre Geluk het gesprek aan met mensen die je misschien niet zo snel tegenkomt. Hij praat onder anderen met vrouwelijke pedofiel Evi, mannelijke stripper Thomas, pornoactrice Romy Indy, dragqueen Henrique en camgirl Sofie.

Jurre legt hen vragen voor die binnenkomen via het Instagramkanaal van 'Spuiten en Slikken'. Het tweede seizoen van 'Jurre's Date' is vanaf maandag 22 juni iedere week om 17.00 uur te zien op het Youtube Kanaal van 'Spuiten en Slikken'. Het hele gesprek is daarnaast te beluisteren via Spotify en je favoriete podcast apps.

Jurre: 'In 'Jurre's Date' ga ik het gesprek aan met de meest uiteenlopende gasten. Ik heb bijvoorbeeld nog nooit eerder een vrouwelijke pedofiel gesproken en ik ben heel benieuwd hoe het voor haar is om met deze gevoelens door het leven te gaan. Ik vind dat er te weinig wordt gesproken over de mensen die we interviewen en de onderwerpen die we aankaarten in 'Jurre's Date'. Daarom ben ik trots dat wij dit wel doen. En dat is precies waarom deze serie gemaakt moet worden. Het is tof dat de vragen mede van onze Instagramvolgers komen, we maken het programma echt samen.'

In de eerste aflevering verwelkomt Jurre vrouwelijke pedofiel Evi in de studio. Evi geeft onherkenbaar antwoord op de meest uiteenlopende vragen over pedofilie. Samen praten ze over het verschil tussen pedoseksualiteit en pedofilie. Ze vertelt dat ze in paniek raakte toen ze erachter kwam dat ze seksuele gevoelens voor kinderen had. En dat het heel lastig is om hier met anderen over te praten, simpelweg omdat er zo weinig vrouwelijke pedofielen zijn.