'Junior Songfestival' finale dit jaar vanuit Rotterdam Ahoy

Op zaterdag 26 september vindt de finale van het 'Junior Songfestival' plaats en dit jaar op een wel heel speciale locatie. Ondanks dat er bij de finale geen publiek aanwezig kan zijn, wordt Rotterdam Ahoy het podium voor de live finale in 2020.

De locatie draagt het Songfestival een warm hart toe en is daarom de perfecte plek om de jeugdige versie van het Songfestival te laten plaatsvinden. De finalisten die het grote podium in Ahoy mogen betreden zijn eerder al bekendgemaakt via het YouTube-kanaal van het 'Junior Songfestival'. De winnende act vertegenwoordigt Nederland tijdens de internationale finale in november in Polen. De presentatie is in handen van Romy Monteiro en Buddy Vedder.

Ondanks de aangekondigde versoepelingen met betrekking tot de onderlinge afstand tussen kinderen en jongeren, is er besloten dat het niet verantwoord is om zoveel kinderen vanuit heel Nederland zingend, dansend en gillend bijeen te laten komen. Daarom moedigen alleen de familieleden de finalisten aan tijdens deze spannende avond. In totaal betreden er vier acts het podium. De groep UNITY bestaat uit de vier meiden Naomi (13), Demi (14), Maud (14) en Jayda (13). Janae (12) en Jacky (13) gaan als duo het podium op. De jongens Thimo (12), Teddy (13), Thijs (13) en Tyrone (13) vormen samen de boyband T-SQUARE en de veertienjarige Robin probeert samen met haar vier dansers indruk te maken op de kijkers thuis en de vak- en kinderjury. De juryleden die de finalisten tijdens de finale gaan beoordelen, worden later aangekondigd.

De finalisten kunnen niet wachten tot ze het grote podium mogen betreden. Ze zijn druk met de voorbereidingen die te volgen zijn via het YouTube-kanaal van het 'Junior Songfestival'. Zie hier ook de reactie van de finalisten bij het horen dat de finale dit jaar in Rotterdam Ahoy plaatsvindt.

'Junior Songfestival: Nationale Finale', zaterdag 26 september om 19.25 uur te zien bij AVROTROS op NPO Zapp.