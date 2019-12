Jonge talenten treden op met Duncan Laurence, Glen Faria en Gerard Joling tijdens 'Het Kerst Muziekgala 2019'

Foto: AVROTROS - Amy van Leiden, Roy Beusker Fotografie 2019

Van 'All I Want For Christmas Is You' en 'Santa Claus Is Coming To Town' tot 'Arcade'; tijdens Het Kerst Muziekgala 2019 brengen jonge muzikale talenten de grootste (kerst)hits ten gehore voor 3000 uitzinnige kinderen en ouders.

Zij worden bijgestaan door grote muzikale helden als Gerard Joling, Duncan Laurence, Suzan & Freek, Wibi Soerjadi en Glen Faria. Samen vieren zij hoe leuk muziek maken is. Bij het gala is ook Koningin Máxima, als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, aanwezig. De muzikale avond wordt gepresenteerd door Buddy Vedder en Romy Monteiro en is op 22 december te zien om 21.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.

Het slotstuk van Het Kerst Muziekgala wordt ook dit jaar weer verzorgd door de grootste schoolband van Nederland! Deze band, bestaande uit meer dan 300 kinderen, zingt een speciaal gearrangeerd kerstlied. Zij zijn geselecteerd in de muzikale AVROTROS-spelshow 'Lang Leve de Muziek Show' op NPO Zapp.

Méér Muziek in de Klas

Méér Muziek in de Klas is medeorganisator van 'Lang Leve de Muziek Show' en 'Het Kerst Muziekgala 2019'. De stichting zet zich in voor structureel en goed muziekonderwijs op alle basisscholen in Nederland. Want muziekonderwijs vergroot de wereld van het kind en levert een bijdrage op cognitief, emotioneel, sociaal en creatief vlak. Méér Muziek in de Klas laat zien hoe leuk en waardevol muziekonderwijs is, vergroot kennis van leerkrachten en brengt duurzame verbindingen tot stand door scholen en regionale partijen aan elkaar te verbinden en te laten samenwerken.

AVROTROS wil de muziekbeleving onder kinderen stimuleren en hen aanzetten tot het maken van muziek. Dit doet de omroep onder andere met programma’s als het 'Junior Songfestival', het 'Kinderprinsengrachtconcert' en 'Lang Leve de Muziek Show'.

'Het Kerst Muziekgala 2019', zondag 22 december om 21.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.