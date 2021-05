Jonge musici vieren de lente in sprookjesachtig decor bij AVROTROS

Foto: AVROTROS - © Jasper del Prado 2021

In 'Een Nieuwe Lente, Een Nieuw Geluid' luiden jonge getalenteerde musici in de Keukenhof de lente in. Van Mendelssohn en Gershwin tot filmmuziek uit 'Star Wars' en 'Intouchables'; het programma vormt een kleurrijk geheel met het prachtige bloemendecor.

NPO Radio 4-presentator Leonard Evers, tevens componist en dirigent, presenteert het muziekprogramma en maakt hiermee zijn tv-debuut.

Al bijna 40 jaar registreert AVROTROS in de zomer Het Prinsengrachtconcert. Een uniek concert waarbij het draait om het samenspel tussen de omgeving en de muziek. Met 'Een Nieuwe Lente, Een Nieuw Geluid' komt de omroep nu ook in het voorjaar met een oor- en oogstrelende muzikale ervaring. Terwijl de bloemen in de Keukenhof uitbundig bloeien, schitteren de jonge musici tijdens dit nieuwe concert met prachtige uitvoeringen en verrassende samenwerkingen en composities. De Palestijnse zangeres Nai Barghouti - vorig jaar de winnares van de Young Talent Award van het Concertgebouw - zingt een verbluffende Bach improvisatie, maar wordt ook gekoppeld aan de trombonisten van het Nympheas quartet waarmee ze een zeer bijzondere versie van Gershwin’s Summertime uitvoert. Ook pianist Ramon van Engelenhoven en cellist Anton Spronk, die beiden hun debuut-cd uitbrachten via het talententraject AVROTROS Klassiek Presenteert!, vormen een gelegenheidsduo en spelen twee lyrische stukken muziek. De kijkers kunnen zich daarnaast verheugen op prachtige optredens van het strijkkwartet Het Animato, harpist Joost Willemze en het zingende Kobra Ensemble hun opwachting. De presentatie is in handen van Leonard Evers. 'Ik genoot er zelf enorm van om op deze kleurrijke plek, waar het normaal gonst van de mensen, nu alleen de prachtige muziek van dit jonge talent te horen. Zowel de musici als de omgeving verdienen een groot publiek en wij kunnen dit middels dit tv-concert bieden. Als de setting niet zo mooi was geweest, had ik gezegd; doe je ogen dicht en laat je meevoeren door de klanken van de muziek.' 'Een Nieuwe Lente, Een Nieuw Geluid', zondag 23 mei om 21.50 uur bij AVROTROS op NPO 2.