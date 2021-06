'Jonge kraaien en nachtegalen' in de eenmalige junior editie van 'I Can See Your Voice'

Afgelopen weken keken miljoenen mensen naar spraakmakende kandidaten uit de muzikale spelshow 'I Can See Your Voice' met Carlo Boszhard als presentator. Aankomende donderdag is alweer de laatste uitzending van het tweede seizoen die we afsluiten met de 13-jarige zanger Silver Metz als gastartiest.

In plaats van zeven volwassen kandidaten staan er aanstaande donderdag zeven jongeren tussen de 10 en 15 jaar op het podium van 'I Can See Your Voice'. Wie van deze jongeren kan er echt zingen en wie houdt ons compleet voor de gek? Dat is de vraag die Silver Metz gaat beantwoorden, dit keer zonder fan. Ook in deze aflevering helpen de panelleden – bestaande uit Marieke Elsinga, Fred van Leer, Danny de Munk en Edsilia Rombley - een handje mee.

In verschillende rondes vallen de kandidaten één voor één af. De laatst overgebleven kandidaat mag aan het eind van de show een duet zingen met Silver Metz. Zal Silver steil achteroverslaan van de waanzinnige zangkunsten van de kandidaat of leidt het duet tot een flinke slappe lach, omdat de kandidaat nog nooit zuiver heeft gezongen? Na elke 'reveal' krijgt de jongere altijd een kleine prijs mee naar huis (ongeacht of hij/zij kan zingen) en de hoofdprijs bestaat uit een luxe tablet waar menig kinderhart sneller van gaat kloppen.

'I Can See Your Voice' wordt geproduceerd door Warner Bros Nederland en is eenmalig op donderdag 10 juni om 20.30 uur te zien bij RTL 4.