Johan Derksen wordt beveiligd na bedreiging

Johan Derksen vertelde in 'De Oranjezomer' bij SBS6 dat hij momenteel wordt beveiligd. Niet geregeld door justitie, maar wel door John de Mol. Bij het OM bleek er geen budget, noch mankracht voor beveiliging te zijn.

'Ik heb te maken met een bedreigingszaakje ten opzichte van mij', zei Derksen donderdag in 'De Oranjezomer'. Over welke bedreiging het gaat, is niet duidelijk. Velen denken in de richting van de rel die de analist veroorzaakte door zijn uitspraken over rapper Akwasi. Die werden als racistisch aanzien.

Johan Derksen is er niet over te spreken dat justitie geen beveiliging voor hem geregeld kreeg. Hij verwees naar de verdachten van het incident op Mallorca waarbij de 27-jarige Carlo het leven liet. Derksen hekelt het feit dat die wel worden beschermd. 'En dan hebben ze wél mankracht en geld om die klootzakken te beschermen. Dan voel ik me geweldig voor lul staan. Ik vind het echt schaamteloos', zo zegt hij in De Telegraaf.

Bron: ad.nl/telegraaf.nl