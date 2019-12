Jinek blijft Jinek

Foto: RTL 4 - © RTL/William Rutten 2019

Eva Jinek start op vrijdag 3 januari met haar talkshow 'Jinek' bij RTL 4 en is vanaf dan iedere werkdag te zien om 22.20 uur.

Eva Jinek: 'De kijkers krijgen wat ze van mij gewend zijn. De hoofdrolspelers uit de actualiteit nodig ik aan tafel uit en ik voer met hen het gesprek van de dag. Journalistiek, scherp, onderhoudend en over onderwerpen uit de media, cultuur, sport en maatschappij. Alleen dan bij RTL 4.'

Het platform evajinek.nl is nog in volle ontwikkeling en wordt in de loop van het jaar gelanceerd.

'Jinek' start vrijdag 3 januari om 22.20 uur bij RTL 4.