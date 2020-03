Jeugdzorg, thuiszitters en klimaat centraal in nieuwe serie 'Mensjesrechten'

Hoe voelt het als je niet meer thuis woont en hulpverleners voor je zorgen? Als je niet mag dansen in het land waar je geboren bent, alleen maar omdat je een meisje bent?

Als al je vriendjes gewoon naar school gaan en jij niet? In zes nieuwe 'Mensjesrechten' documentaires vertellen kinderen van Indonesië tot Nederland, over hun leven.

Ieder kind heeft recht op een gelukkig leven, dat staat in het Kinderrechtenverdrag. Toch kan er van alles gebeuren waardoor geluk in de knel komt. Daarover gaan de documentaires van 'Mensjesrechten'. Kinderen en tieners van over de hele wereld laten zien hoe zij omgaan met de kleine en grote uitdagingen die ze tegenkomen.

Bijvoorbeeld de Nederlandse Jay. Ze woont niet meer bij haar ouders, maar op een leefgroep. Ze vindt het heel moeilijk om zich open te stellen. Eigenlijk duwt ze iedereen het liefst weg. Via de app TikTok heeft Jay toch een manier gevonden om zich te uiten.

Ook de Indonesische Mima heeft haar eigen struggles. Ze heeft het syndroom van Down en merkt dat ze niet zo makkelijk leert als de kinderen in haar klas. Toch gaat ze dapper door met huiswerk maken en gelooft steeds een beetje meer in zichzelf.

Allen woont sinds twee jaar in Nederland. Met een zelfbedachte dans wil ze meisjes vertellen over het recht op lichamelijke vrijheid, op het recht om zichzelf te zijn. In Uganda, waar ze werd geboren, is dat niet vanzelfsprekend. Veel meisjes en vrouwen hebben daar te maken met seksueel geweld.

Over 'Mensjesrechten'

'Mensjesrechten' laat zien wat er in de wereld om ons heen gebeurt, verweg en dichtbij. De documentaires gaan over universele kinderrechtenthema’s die alle kinderen wereldwijd aangaan, zoals veiligheid en recht op ontwikkeling. Maar ook actuele Nederlandse onderwerpen worden belicht door de ogen van kinderen die er zelf mee te maken hebben. Zo zit Timo thuis en gaat hij niet naar school. De verhalen zijn herkenbaar want kinderen vertellen hun eigen verhaal. Zo kunnen zij anderen inspireren, een hart onder de riem steken of taboes doorbreken.

'Mensjesrechten' wordt gemaakt door de EO en is een langlopende serie van jeugddocumentaires die al tien jaar te zien is op NPO 3. De korte (’15) documentaires worden jaarlijks wereldwijd op film- en documentairefestivals vertoond en vallen regelmatig in de prijzen in binnen- en buitenland.

'Mensjesrechten' werkt ook samen met verschillende organisaties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen. Zoals Stichting Het Vergeten Kind, het Liliane Fonds en SOS kinderdorpen.

Zondag 15 maart: Renildo & Vanildo

Iedereen kent Renildo en Vanildo in hun dorp in Guinee-Bissau (Afrika): 'Re en Va, de tweeling die altijd danst’. De moeder van de jongens overleed toen ze één jaar waren en de vader kon niet voor hen zorgen. Daarom wonen ze bij ‘mama’ Dila. Ze is een vrouw die zorgt voor meer kinderen die de zorg van hun ouders zijn verloren. Een vrouw bij wie heel veel kinderen wonen. Hun vader zien ze maar af en toe. 'Renildo & Vanildo' is een stoere film bomvol muziek, over de bijzondere band tussen twee broers.

Regie, camera & montage: Eva van Barneveld; regie, geluid & montage: Heleen D`Haens.; audionabewerking: Hens Zimmerman; kleurcorrectie: Noortje Muller; productie EOdocs: Anne van der veer & Sharona Buijert; Eindredactie EOdocs: Margje de Koning. Deze film werd mede mogelijk gemaakt door SOS Kinderdorpen.

Zondag 22 maart: Timo moet wachten

Timo is negen jaar, maar gaat al een tijdje niet meer naar de basisschool. Er was thuis veel onrust waardoor hij soms boos wordt. Daardoor krijgt hij vaak straf. De school vindt dat Timo met zijn gedrag een gevaar is voor andere kinderen en besluit dat hij niet meer mag komen. Timo mist de vrienden uit zijn groep enorm. Zijn moeder zoekt naar een school waar hij wel welkom is. En ondertussen wacht Timo thuis totdat een andere school een plekje voor hem heeft.

Regie: Melliena Beckmann; camera: Etienne van Leeuwen & Olivier Bölger; geluid: Sebastiaan Coenen, Henry van Steeg & Ruud van de Braak; montage: Noël van Rens; audionabewerking: Hens Zimmerman; kleurcorrectie: Thomas Vroege; productie EOdocs: Anne van der Veer & Sharona Buijert; eindredactie EOdocs: Margit Balogh.

Zondag 29 maart: Mima is Mima

Mima zit in groep acht, maar ze is al vijftien jaar. Voor haar gaat leren niet vanzelf, want ze werd geboren met Downsyndroom. ‘Mijn hersenen vergissen zich altijd,’ legt ze aan haar moeder uit als ze samen haar huiswerkopdrachten bekijken. Om mee te kunnen komen, moet Mima bijna altijd harder werken dan anderen, maar uiteindelijk komt er ‘iets’ op haar pad waar ze helemaal kan schitteren.

Regie, camera, montage: Anneke de Lind van Wijngaarden en Annelies Kruk; kleurcorrectie: Xandra ter Horst; geluidsmixage: Rob Dul; productie EOdocs: Anne van der Veer, Sharona Buijert; eindredacteur: Margit Balogh; productie het Liliane Fonds: Chiara Beltramini. Deze film werd mede mogelijk gemaakt door het Liliane Fonds.

Zondag 5 april: Jovanna for Future

Soms snakt de Nederlandse Jovanna ernaar een keertje te zondigen en een klein toetje te eten, ook al zit er heel veel plastic omheen. Dan vindt ze het stom dat het nodig is om bij alles wat ze doet aan het milieu te denken. Maar behalve die kleine momentjes is Jovanna een echte klimaatactivist. Iedere vrijdag staakt ze voor het stadhuis van Deventer voor het klimaat.

Regie: Mirjam Marks; camera: Simon Meesters; geluid: Daniël Berends, Gijs Domen, Leonardo Fontana Balparda. Montage: Sander Cijsouw.; vormgeving Heerko van der Kooij; geluidsnabewerking Daniël Berends; kleurcorrectie: Ruben Labree; producers EOdocs: Sharona Buijert, Anne van der Veer; eindredactie EOdocs: Margit Balogh; producers:. Kiyomi Molin & Nienke Korthof; creatief: producent Willem Baptist

Zondag 12 april: This is me

In Oeganda leerde de 16-jarige Allen Tumusiime dat ze als meisje niks waard was. Het was een beklemmende situatie, alsof ze in een box zat waarin de grenzen van haar bestaan waren voorgeschreven. Sinds een jaar woont ze in Nederland. Ze heeft een weg gevonden uit haar beklemmende verleden en staat inmiddels in de spotlight met haar eigen choreografie. Allen neemt je mee in haar verhaal met haar dans: This is me. Zo wil ze mensen laten zien dat je je niet klein hoeft te laten maken door wat anderen voor jou hebben bedacht, maar dat je jezelf mag laten zien. Ook als meisje of als vrouw.

Regie: Els van Driel; regie-assistentie: Imke Renee Slump; camera: Diderik Evers; editor: Francesco Indaco; kleurcorrectie: Noortje Muller; audionabewerking: Mark Meewis; productie: Els van Driel, Anne van der Veer & Sharona Buijert (EOdocs); eindredactie EOdocs: Saskia Fris & Margit Balogh. Deze film kwam tot stand met steun van de Vallei stichting i.s.m. stichting Monocle productions.

Zondag 19 april: Jay

Jay (13) woont al 3,5 jaar niet meer bij haar ouders, maar op een leefgroep. Dat betekent dat ze opgroeit met veel verschillende kinderen en hulpverleners om haar heen, waardoor het niet altijd gemakkelijk is om haar emoties en verhalen aan anderen toe te vertrouwen. Ze doet er alles aan om moeilijke vragen te vermijden. Gelukkig heeft ze op TikTok een manier gevonden om haar gevoelens wel te kunnen uiten. In creatieve video’s deelt ze wat er in haar hoofd omgaat en krijgen we toch een inkijkje in haar leven en ervaren we hoe het voor haar moet zijn om niet bij je ouders op te groeien.

Regie: Eef Hilgers; camera: Lukas de Kort; geluid: Daan Arens; montage: Daan Wijdeveld; audionabewerking: Hens Zimmerman; kleurcorrectie: Thomas Vroege; productie EOdocs: Anne van der Veer, Sharona Buijert; Eindredactie EOdocs: Margit Balogh. Deze film werd mede mogelijk gemaakt door Het Vergeten Kind.

'Mensjesrechten', vanaf zondag 15 maart om 19.25 uur bij de EO op NPO Zapp.