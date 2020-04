Jeroen van der Boom brengt ode aan zijn bekende gasten in 'Hoge Bomen'

Foto: SBS6 - © Talpa Network 2020

In zijn nieuwe programma 'Hoge Bomen' schetst Jeroen van der Boom in een persoonlijk gesprek aan de piano de levenslijn van zijn bekende hoofdgast. Samen herbeleven ze bijzondere momenten, met behulp van video's, foto's en de muziek die bij die momenten past.

Jeroen ontvangt Rachel Hazes die openhartig spreekt over haar burn-out, haar gecompliceerde relaties met haar kinderen en haar nieuwe liefde. Ook te gast is Martien Meiland die zich van een heel kwetsbare kant laat zien. Verdere gasten zijn: John van den Heuvel, Louis van Gaal en Sylvie Meis.

In elke aflevering van 'Hoge Bomen' bespreekt Jeroen de belangrijkste momenten en periodes in het leven van zijn bekende gast. Wat was bijvoorbeeld de eerste baan? En wie was de eerste grote liefde? Jeroen omlijst de mooiste en meest bijzondere momenten met prachtige, toepasselijke liedjes. Bekende zangers komen langs om deze liedjes ten gehore te brengen, onder begeleiding van Jeroen en zijn huisband.

We horen anekdotes van jeugdvrienden, bekende collega’s komen met een verrassing, herinneringen worden opgehaald, kortom: elke aflevering is gevuld met een lach en een traan. In 'Hoge Bomen' leren we deze bijzondere BN’ers vooral eens op een andere manier kennen. Elke aflevering is een ode. Een ode aan de hoofdgast. Een ode aan de nostalgie. En een ode aan muziek.

'Hoge Bomen' is een format van Talpa Network en wordt geproduceerd door ITV Studios Netherlands.

'Hoge Bomen', wekelijks vanaf zaterdag 11 april om 21.20 uur bij SBS6.