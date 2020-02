Jennifer Hoffman nieuwe presentator '3 op Reis'

Foto: © BNNVARA 2020

Jennifer Hoffman versterkt vanaf zondag 23 februari het team van presentatoren van het BNNVARA-reisprogramma '3 op Reis'. Jennifer was bij BNNVARA eerder te zien als presentator van de muziekquiz 'Doe Maar Normaal' en het satirische programma 'Van De Week'.

Daarnaast is zij bekend als actrice in o.a. 'De Luizenmoeder'. Op zondag 23 februari is Jennifers eerste reis voor '3 op Reis' te zien om 19.45 uur bij BNNVARA op NPO 3.

Jennifer: ''3 op Reis' presenteren is een droombaan voor zovelen, en zeker ook voor mij! Ik mag meehelpen het tofste programma van de Nederlandse televisie groener te maken en verhalen te brengen die een verschil kunnen maken. Van de mooiste permacultuur-boerderijen in Costa Rica tot aan door de gemeenschap opgezette wildlife-parken in Kenia. Maar uiteraard juist ook met bestemmingen dichtbij huis: zondag beginnen we in Porto.'

In haar eerste aflevering op zondag 23 februari brengt Jennifer een bezoek aan de tweede stad van Portugal: Porto. Na de crisis waren ze hier dolblij met alle toeristen, maar sinds je rechtstreeks op de stad kunt vliegen en Porto op allerlei reis-lijstjes staat, begint toerisme ook hier een terugslag te krijgen. Jennifer ontmoet drie Tripeiros die ieder op hun eigen manier het toerisme in Porto naar hun hand zetten.