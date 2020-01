Jennifer Hoffman en vijf foodies op zoek naar de echte prijs van voedsel

Foto: Evangelische Omroep - © Ferry Knijn 2019

De vraag naar lekker en goedkoop voedsel neemt toe. Maar wie betaalt hiervoor de echte prijs? In het zesdelige EO-programma 'Gefileerd' krijgen vijf foodies de kans om onder leiding van chef-kok Joris Bijdendijk een viergangendiner te bereiden.

Wat ze niet weten, is dat hun eerst een grote uitdaging te wachten staat. Jennifer Hoffman reist met de twintigers naar Thailand waar ze aan den lijve ondervinden hoe kip, garnalen, rijst en vis worden geproduceerd. Welke prijs betalen mens, dier en milieu voor de sushi of kipnuggets op ons bord?

Fastfoodliefhebber Daniëlle, eiwit-eter Kevin, sushifan Mitchell, bewuste eter Charlotte en sparerib-koningin Sam maken kennis met diverse schakels van de productie van voedsel. Dat doen ze in Thailand; een van de grootste voedselexporteurs ter wereld. De beelden tonen de rauwe realiteit van het slachthuis, de schokkende praktijken op vissersboten en de ingrijpende gevolgen van onze vraag naar goedkope rijst. Jennifer Hoffman: 'Mens, dier en milieu hebben aan de andere kant van de wereld zwaar te lijden onder onze massaconsumptie. Dat we het niet zien, betekent niet dat het er niet is. In 'Gefileerd' gaan we het zien. Ik hoop echt dat het de ogen van mensen opent. Al is het maar een beetje.'

Kippen ruimen

In de eerste aflevering maakt de kijker kennis met de deelnemers en wordt het vijftal verrast door Jennifer. Wat de foodies dan nog niet weten, is dat in Thailand hun eerste confrontatie met de voedselindustrie te wachten staat. In een mega kippenfarm moeten ze 'kippenruimen', ook al zijn nog niet alle kippen helemaal overleden.

Keerzijde consumptiedrang

'We eten zo vaak dingen zonder na te denken over het verhaal erachter', vertelt EO-eindredacteur Herman Wegter. 'Waar komt het vandaan? Onder welke omstandigheden werd het gemaakt? Vorig jaar zijn er in Nederland 140 miljoen bezorgmaaltijden besteld. Wat is de keerzijde van onze consumptiedrang? In 'Gefileerd' delen we een glimp van de achterkant van de voedselindustrie. Dat is behoorlijk confronterend. Niet alleen voor de kandidaten, maar ook voor de kijkers én voor mij.'

Bewustwording

'Gefileerd' is het vervolg op 'Genaaid'; het programma over de schaduwkant van de kledingindustrie. Met dit programma wil de EO bijdragen aan meer bewustzijn over de herkomst van voedsel. Weet de consument wat hij eet? En hoeveel heeft hij over voor een eerlijke maaltijd?

EO-programma Gefileerd, vanaf 9 januari elke donderdag om 20.55 uur op NPO 3