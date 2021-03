Jeangu Macrooy met 'Birth Of A New Age' naar Eurovisie Songfestival 2021

Foto: AVROTROS - © Rinse Fokkema 2021

'Birth Of A New Age' wordt het lied waarmee Jeangu Macrooy Nederland vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival in mei. Dit is vanavond bekendgemaakt door Jeangu en AVROTROS tijdens een online livestream voor alle Nederlandse en internationale fans.

Het nummer, dat gaat over veerkracht en de viering van het begin van een nieuw tijdperk, is geschreven en geproduceerd door Jeangu Macrooy en Perquisite. Vanaf vandaag is het te beluisteren via alle bekende streaming platforms.

In de livestream deelde Jeangu ook zijn verhaal achter 'Birth Of A New Age'. In gesprek met Cornald Maas vertelt hij: 'Het lied is een ode aan iedereen die opkomt voor zichzelf en de kracht van zijn eigen authenticiteit durft te vieren.' Met een swingend live optreden onder begeleiding van zijn voltallige band, percussionisten en het ZO! Gospel Choir heeft onze inzending zijn nummer gepresenteerd aan Europa. Jeangu: 'Als artiest doe ik niets liever dan optreden, dus het was een geweldige ervaring om 'Birth Of A New Age' zo groots te mogen presenteren.'

Jeangu’s Surinaamse roots komen in 'Birth Of A New Age' duidelijk naar voren. Naast Engels zingt hij in het Sranan Tongo, de overkoepelende taal van Suriname. Dit gedeelte is geïnspireerd op een oud Surinaams gezegde: 'Mi Na Afu Sensi, No Wan Man E Broko Mi'. De letterlijke vertaling hiervan is: 'Ik ben een halve cent, je kan me niet breken'. De halve cent was destijds in Suriname het kleinste betaalmiddel en dus letterlijk niet te breken. In de context van de song staat het voor eigenwaarde, veerkracht en vastberadenheid.

Vrijdag 5 maart om 12.00 uur gaat de videoclip in première op het officiële YouTube-kanaal van Eurovision Song Contest.