Janny en André varen Elfstedentocht in winters seizoen 'Denkend aan Holland' bij MAX

Er staat een speciaal, winters seizoen van 'Denkend aan Holland' op het programma. Dat maakten André en Janny zojuist bekend middels dit filmpje op sociale media. Deze winter vaart het duo de Elfstedentocht.

Het is volgend jaar namelijk precies 25 jaar geleden dat de laatste tocht werd verreden. Het belooft een bijzondere tocht over de prachtige Friese sloten, kanalen en meren te worden.

It giet oan! In een speciaal seizoen van 'Denkend aan Holland' volgen Janny en André de Elfstedentocht. Hoe is het om deze route per boot af te leggen? En is het überhaupt leuk om in de winter te varen? Kortom: een compleet nieuwe vaarervaring voor het bekende duo, inclusief muts en warme chocolademelk. Janny en André ontdekken Friesland vanaf het water en bezoeken bijzondere plekken waar het water hen brengt, uiteraard allemaal met een connectie met de welbekende tocht.

Maar voordat dit op de buis komt, start maandag 23 augustus een gloednieuw zomers seizoen van 'Denkend aan Holland', wekelijks rond 21.25 uur op NPO 1.

Over 'Denkend aan Holland'

In 'Denkend aan Holland' ontdekken Janny van der Heijden en André van Duin ons mooie Nederland vanaf het water. Elke aflevering trekken ze eropuit met hun boot. Natuurlijk meren Janny en André zo nu en dan ook aan, om de prachtige plekken te bezoeken waar het water hen brengt. Janny kan André veel vertellen over zowel de culturele als culinaire geschiedenis van bepaalde plekken. Dat allemaal in het gezelschap van scheepshond Nhaan; de teckel van Janny.

'Denkend aan Holland: de Elfstedentocht', deze winter bij MAX met Janny van der Heijden en André van Duin.