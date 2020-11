Jan Versteegh met nieuwe ludieke zaterdagavondquiz 'Iedereen is van de Wereld' bij SBS6

Foto: © SBS6 - William Rutten

Van Dubai tot Texas en van Rusland tot Senegal. 'In Iedereen is van de wereld' krijgen 27 wereldburgers uit 9 landen de meest uiteenlopende vragen voor hun kiezen. Hoe ziet jouw wc eruit? Hoe oud was je toen je de eerste keer sex had? Hoe verjaag je een inbreker?

Deze 27 wereldburgers zijn elk in hun eigen huis, in hun eigen land geïnterviewd. In de studio worden de feiten- en mensenkennis van twee teams, met bekende en onbekende Nederlanders, flink op de proef gesteld. Welk team weet deze 27 wereldburgers het beste in te schatten? Deze nieuwe quiz is een ludieke cocktail van kennis, humor en gezelligheid, en wordt gepresenteerd door Jan Versteegh.



Vooroordelen

Naast feitenkennis is het voor de twee teams in de studio de grote uitdaging om in te schatten welke wereldburger wat heeft gezegd. Daarbij worden de eigen vooroordelen van de teams ontmaskerd en stereotypen met een flinke dosis humor bevestigd of juist ontkracht. Dit levert hilarische momenten op.



Hoe meer reiskilometers, hoe groter de kans op een droomreis!

Elk team bestaat uit drie kandidaten: twee bekende Nederlanders en een onbekende Nederlander, die teamcaptain is. Voor elk goed antwoord verdienen de teams reiskilometers. De winnaar van de quiz, de teamcaptain, krijgt het aantal gewonnen kilometers uitbetaald in een reischeque. Dus: hoe meer reiskilometers het team bij elkaar sprokkelt, hoe groter de kans dat de teamcaptain zijn droomreis wint!



Succesvol in België

'Iedereen is van de wereld' wordt geproduceerd door Fabiola en is gebaseerd op een succesvol format uit België: 'Donderen in Keulen'. Deze quiz was in België een groot succes op de zondagavond.



Welke bekende Nederlanders meedoen aan het programma wordt later bekendgemaakt.



'Iedereen is van de Wereld', vanaf zaterdag 2 januari 2021 bij SBS6 en op KIJK.nl