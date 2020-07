'In Pursuit with John Walsh' vanaf maandag op Dplay

De Congolese Annete Lumumba verliet haar moederland voor een nieuw leven in Amerika. Ze vestigde zich in het vredelievende plaatsje South Burlington in Vermont waar ze de burgeroorlog in haar thuisland kon vergeten.

Maar ook hier bleek ze niet veilig toen ze verliefd werd op de verkeerde man die al meer dan honderd wetsovertredingen achter zijn naam had staan.

Aanvankelijk leek het goed te gaan en het stel kreeg drie kinderen. Tot ze op een dag niet verscheen op haar werk en thuis dood werd gevonden. Hoe kon dit gebeuren en waar was de dader? Het is de eerste zaak die centraal staat in de serie 'In Pursuit with John Walsh' waarin de vermaarde presentator samen met zijn zoon Callahan enkele schokkende zaken tegen het licht houdt en onderzoekt in samenwerking met de politie.

Zo ook de zaak van de voortvluchtige zedendelinquent Jeffrey Forrest die al sinds 2016 wordt gezocht. Callahan reist naar Texas waar hij praat met de rechercheurs en met ouders van slachtoffers van dit seksuele monster. Lukt het de politie om Forrest op te sporen voordat hij meer slachtoffers maakt?

'In Pursuit with John Walsh', vanaf maandag 20 juli op Dplay.