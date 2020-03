'In de Voetsporen van de Bevrijding' met Philip Freriks bij Omroep MAX

Vanaf zaterdag 28 maart is op NPO 2 om 20.35 uur de nieuwe MAX-serie 'In de Voetsporen van de Bevrijding' te zien. In deze zesdelige reeks volgt presentator Philip Freriks het spoor van de bevrijders die een einde maakten aan de Duitse bezetting.

Tussen het begin van de bevrijding in 1944 en het einde van de oorlog, zaten gevechten die voor velen het begin van veel leed betekenden. Freriks gaat in gesprek met veteranen van die strijd, maar ook met burgers die er middenin zaten.

Op 12 september 1944 werd het Limburgse Mesch als eerste Nederlandse plaats bevrijd, pas negen maanden later gaven de laatste Duitsers op Nederlands grondgebied – op Schiermonnikoog – zich over. Er werd in die tussenliggende periode enorm veel geleden en hard gevochten tijdens onder meer de Slag om Arnhem, rondom de Schelde, in Midden-Brabant, de Achterhoek, om de stad Groningen en op Texel. Voor velen begon met de bevrijding de oorlog pas echt.

Freriks spreekt met Nederlandse, Britse, Amerikaanse, Canadese, Poolse en Duitse veteranen over de strijd, maar ook met gewone burgers die midden in het strijdgewoel terechtkwamen of oorlogsleed ervoeren. Ook ontmoet hij personen wiens familie aan de verkeerde kant stond; wat betekende de bevrijding voor hen?

Hij bezoekt met de geïnterviewden de slachtvelden, de plekken waar ze ondergedoken of gevangen zaten en ternauwernood overleefden, waar ze honger, kou en angst doormaakten. Voor de meesten van hen waren die maanden voor ze zich bevrijd konden noemen de zwaarste, en soms zwartste, van hun leven.

Ook Freriks' eigen verhaal komt in de serie aan bod; bij de bevrijding van Groningen, in april 1945, kwam zijn negenjarige broertje Jan door een verdwaalde kogel om het leven. Wat was daar de impact van op het leven van Philip Freriks?

Aflevering 1

In de eerste aflevering bezoekt Freriks concentratiekamp Vught met de Joodse verzetsstrijdster Selma van de Perre en concentratiekamp Ravensbrück in Duitsland. Hoe kwam ze daar als Jodin terecht? Ook horen we hoe de Britse veteraan Joe Cattini zich voorbereidde op zijn opmars door Nederland. Philip ontmoet de zoon van belangrijke NSB’ers, voor wie een zware periode aanbreekt, en bezoekt de plek waar een Maastrichts jongetje de bevrijding van zijn stad heeft meemaakt. We krijgen tekst en uitleg over gebeurtenissen als Dolle Dinsdag en het aanvalsplan van de geallieerden voor de bevrijding van Nederland door de Britse historicus Antony Beevor. Was ons land wel zo belangrijk voor hen?

'In de Voetsporen van de Bevrijding', zaterdag 28 maart om 20.35 uur op NPO 2.