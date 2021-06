Ijzersterke fictie en primeurs deze zomer bij Veronica

Liefhebbers van fictie kunnen hun hart ophalen bij Veronica deze zomer. De zender brengt in de maanden juni en in juli een sterk, gethematiseerd aanbod aan films en series waaronder meerdere premières.

Zo start op donderdag 10 juni onder meer de serie 'Manhunt: Deadly Games' die Veronica exclusief voor Nederland heeft verworven. En is er in juni op zondag een thema avond met onder andere de onweerstaanbare komedies en tv premières 'Game Night', 'Tag' en 'Good Boys'. Vanaf 25 juli is de gloednieuwe serie 'Star Trek: Picard' exclusief op Veronica te zien.

Ook staat een hele reeks sterke themafilmavonden gepland zoals we die alleen van Veronica kennen. Op de dinsdag en woensdagavond in juni zijn dit spectaculaire actiefilms zoals 'Safe', 'Londen Has Fallen' en alle 'Die Hard' films. In juli komen hier nog thrillerklassiekers bij waaronder 'Con Air', 'Air Force One' en 'U.S. Marshals'. De kijker hoeft deze zomer dus niet alleen voor sport op het puntje van zijn stoel of bank te zitten!

Bastiaan van Dalen, zendermanager Veronica, over deze zomerprogrammering: 'Veronica biedt deze zomer een programmering naar mijn hart en hopelijk ook naar dat van onze kijkers. Als de filmzender van Nederland bieden we hele thema avonden met de allergrootste blockbusters, en ook nog meerdere spannende exclusieve nieuwe series en primeurs. Aantrekkelijker kunnen we het naar mijn idee op Veronica deze zomer niet maken.'

Tot nu toe bekende highlights van de zomerprogrammering op een rij:

Series

'Manhunt: Deadly Games' (tv-première)

Dit seizoen beschrijft een van de grootste en meest complexe klopjachten op Amerikaanse bodem: de zoektocht naar de Atlanta Olympic Park Bomber uit 1996 en de media-vuurstorm die het leven van Richard Jewell in één klap veranderde. Vanaf 10 juni, iedere donderdag dubbele afleveringen vanaf 20.30 uur op Veronica.

'Star Trek: Picard' (tv-première)

In deze nieuwe 'Star Trek'-serie speelt Sir Patrick Stewart zijn iconische rol als Jean-Luc Picard, die hij zeven seizoenen lang speelde in 'Star Trek: Next Generation'. De nieuwe serie volgt dit iconische personage in het volgende hoofdstuk van zijn leven. Vanaf 25 juli iedere zondag dubbele afleveringen vanaf 20.00 uur op Veronica.

Films

'Game Night' (6 juni om 20.00 uur, tv-première)

'The Transporter' (8 juni om 20.30 uur)

'London Has Fallen' (9 juni om 20.30 uur)

'Tag' (13 juni om 20.00 uur, tv première)

'The Last Stand' (15 juni om 20.30 uur)

'The Negotiator' (16 juni om 20.30 uur)

'Good Boys' (20 juni om 20.00 uur, tv première)

De 'Die Hard'-reeks (22, 23, 29 en 30 juni om 20.30 uur)

'Face/Off' (6 juli om 20.30 uur)

'The Rock' (7 juli om 20.30 uur)

'Con Air' (13 juli om 20.30 uur)

'Speed' (14 juli om 20.30 uur)

'Air Force One' (20 juli om 20.30 uur)

'Bad Company' (21 juli om 20.30 uur)

'The Fugitive' (27 juli om 20.30 uur)

'U.S. Marshals' (28 juli om 20.30 uur)