Hugo Kennis wint twintigste seizoen van 'Expeditie Robinson'

Foto: RTL 5 - © RTL 2019

Live vanuit de Werkspoorkathedraal in Utrecht is vanavond eindelijk bekendgemaakt wie het 20e seizoen van 'Expeditie Robinson' heeft gewonnen.

TV-kok Hugo Kennis heeft na een heftige, spannende en allesbepalende proef zangeres Shary-An Nivillac en radio DJ Eva Cleven verslagen en mag zich de winnaar noemen van 'Expeditie Robinson 2019'.

De live finale werd gepresenteerd door Nicolette Kluijver en Kaj Gorgels. Fans konden op diverse manier de spannende ontknoping volgen. Vanuit huis voor de tv bij RTL 4, in 19 Pathé-bioscopen door het hele land en live bij het finale event in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. De live finale van het 20e seizoen van 'Expeditie Robinson' werd geproduceerd door Zodiak Nederland in samenwerking met RTL Live Entertainment.

'Expeditie Robinson NL vs BE' bij Videoland

Fans van 'Expeditie Robinson' kunnen hun hart ophalen, want een nieuwe editie staat al voor de deur. Op 23 januari start 'Expeditie Robinson NL vs BE' exclusief bij Videoland. Acht onbekende Nederlanders en acht onbekende Vlamingen gaan de strijd met elkaar aan, waarin elke seconde telt. 'Expeditie Robinson NL vs BE' wordt gepresenteerd door Geraldine Kemper en Bartel van Riet.