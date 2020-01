'Hoogvliegers': epische EO-dramaserie over F-16 vliegers op NPO 1 - VIDEO

Foto: EO - © Christopher Scott 2020

Wat als élke keuze telt? De nieuwe dramaserie 'Hoogvliegers' volgt drie F-16 vliegers in opleiding. De jonge vliegers hebben elk hun eigen reden om aan deze opleiding te beginnen en ieder van hen draagt het gewicht van een bewogen verleden met zich mee.

Hoe gaan ze om met de nieuwe uitdagingen en zware verantwoordelijkheden? Hoofdrollen zijn weggelegd voor onder meer Josha Stradowski, Soy Kroon, Sinem Kavus, Fedja van Huêt, Gijs Scholten van Aschat, Hans Kesting en Bart Harder. De EO-serie is vanaf 11 januari te zien op NPO 1.

'Hoogvliegers' vertelt het verhaal van Rutger (Josha Stradowski), Guus (Soy Kroon) en Leyla (Sinem Kavus); drie jonge mensen in opleiding tot vlieger bij de Koninklijke Luchtmacht. Tegen de achtergrond van de jarenlange loodzware opleiding van de Koninklijke Luchtmacht, een geopolitiek conflict met Rusland, tot aan een gevaarlijke missie in het Midden-Oosten maken we de vrienden mee op hun bewogen reis naar volwassenheid. We zijn deelgenoot van hun kameraadschap, hun relatie met hun familie, hun verdriet, vreugde en liefdes, in tijden van oorlog en vrede.

Ontvlambaar

'Soms is meteen duidelijk hoeveel een verhaal te bieden heeft en dat geldt zeker voor 'Hoogvliegers'', aldus EO-eindredacteur Arnoud Bruinier. 'De wereld van de gevechtsvliegtuigen is zoveel meer dan alleen maar een aantrekkelijk decor. Het is een wereld op zich, met geheel eigen codes en regels. Een dynamische, snel ontvlambare wereld waarin vliegers continu op scherp staan. Onder die laag zien we een kwetsbare ontwikkeling van het innerlijk moreel kompas. Wanneer is geweld gerechtvaardigd en hoe zouden nota bene straaljagers bij moeten dragen aan een betere wereld?'

Uniek

Errol Nayci is bedenker en producent van 'Hoogvliegers' en zegt: ''Hoogvliegers' geeft je een unieke en realistische inkijk in een wereld die normaal gesloten blijft. Een epos met een dergelijke logistieke en productionele omvang en een prachtige professionele uitdaging voor een jong productiehuis als The Storytellers. We draaiden de serie op locaties in Jordanië, Marokko, de Verenigde Staten en op verschillende luchtmachtbases in Nederland. Eveneens uniek aan de serie is dat de Koninklijke Luchtmacht haar medewerking heeft verleend aan de serie, niet financieel maar met materieel en volledige redactionele vrijheid.'

'Hoogvliegers wordt vanaf 11 januari uitgezonden op NPO 1 en is te kijken via npostart.nl. De serie telt 8 afleveringen en is in opdracht van de EO geproduceerd door The Storytellers. Producent is Errol Nayci. Scenarioschrijvers zijn Willem Bosch en Philip Delmaar naar een idee van Errol Nayci. Regisseur is Bobby Boermans.

'Hoogvliegers', vanaf zaterdag 11 januari om 21.45 uur bij de EO op NPO 3.