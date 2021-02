Hoofdrollen KRO-NCRV's 'The Passion' bekend

Foto: KRO-NCRV - © Stijn Ghijsen 2021

Anita Witzier (Verslaggever), Rob Dekay (Judas), Leo Alkemade (Petrus), Freek Bartels (Jezus), Trijntje Oosterhuis (Maria), Humberto Tan (Verteller) en Tygo Gernandt (Pilatus) spelen de hoofdrollen in 'The Passion' 2021.

KRO-NCRV zendt het grootste muzikale paasevenement live uit vanuit Roermond op Witte Donderdag 1 april. Nieuwe en actuele elementen zorgen dat de 11de editie vertrouwd én vernieuwend wordt. Met een zeer gevarieerde cast, een virtuele processie en een duidelijke oproep om voor anderen klaar te staan: #ikbenervoorjou. Voor het eerst worden er Engelstalige nummers in het Nederlands gezongen.

Freek Bartels en Trijntje Oosterhuis vervullen dit jaar de rollen van Jezus en Maria in de elfde editie van 'The Passion'. De Verteller is Humberto Tan. Acteurs Leo Alkemade en Tygo Gernandt vertolken de rollen Petrus en Pilatus. Artiest Rob Dekay kruipt in de huid van Judas en KRO-NCRV presentatrice Anita Witzier haalt als verslaggever verhalen uit het hele land op en doet verslag van de virtuele processie.

Universeel verhaal

Na tien jaar wordt 'The Passion' dit jaar alleen door KRO-NCRV uitgezonden. KRO-NCRV vindt het belangrijk dat dit universele verhaal over de liefde voor de ander verteld blijft worden en iedereen aanspreekt – jong, oud, gelovig of niet. De afgelopen editie die in het teken stond van de onzekerheid in coronatijd, benadrukte de behoefte van Nederland aan verbinding, hoop en inspiratie die dit paasevenement biedt. Dat komt ook in deze editie nadrukkelijk naar voren.

Vertrouwd én vernieuwd

Het traditionele paasverhaal blijft bij KRO-NCRV in ere, wel komen in de vernieuwde vertelling extra scènes en nog meer herkenbare en actuele elementen terug. Een andere vernieuwing in 'The Passion' is de Nederlandse vertaling van een aantal grote Engelstalige hits die voor veel kijkers bekend zullen klinken. Trijntje Oosterhuis liet vorige week luisteraars alvast een voorproefje horen van de Nederlandse vertaling van het nummer 'Tears in Heaven' van Eric Clapton in het radioprogramma 'Gijs 2.0'. Ook verrasten Freek Bartels, Rob Dekay en Leo Alkemade vanavond kijkers in 'De Vooravond' met een live uitvoering uit het themalied van dit jaar, dat voor velen bekend is als 'I'll Be There for You' van The Rembrandts. Zo is er een nóg groter arsenaal aan liedjes die het verhaal kunnen vertellen en binnen de context van 'The Passion' ineens een heel nieuwe lading krijgen.

Thema #ikbenervoorjou

Met het thema van 'The Passion' 'Ik ben er voor jou', wil de KRO-NCRV een oproep doen aan kijkers om voor de ander klaar te staan. Daarvoor haalt verslaggever Anita Witzier in de komende editie van 'The Passion' uit het hele land verhalen op om mensen nog meer met elkaar te verbinden. Anita Witzier: 'Dit thema is juist nu heel relevant. Omkijken naar de mensen om je heen is iets wat mij zeker aan het hart gaat en ik hoop dat we mensen kunnen inspireren en hoop kunnen geven. Ik vind 'The Passion' een prachtig evenement van KRO-NCRV waarmee we mensen hoop en inspiratie willen geven. Daar heb ik heel veel zin in.'

Live tv-evenement vanuit gaststad Roermond

Dit jaar is Roermond de gaststad van 'The Passion' waar een spectaculair decor met live orkest, de afwisseling van locaties en de vele bekende nummers zorgen voor het grootste paasevenement. Omdat fysieke aanwezigheid van publiek in Roermond dit jaar vanwege corona niet mogelijk zal zijn, wordt 'The Passion' interactiever en kan de kijker via thepassion.kroncrv.nl onderdeel zijn van de 11de editie van het paasevenement.

'The Passion' wordt mede mogelijk gemaakt door Protestantse Kerk Nederland, Kansfonds, bisdom Roermond en de Gemeente Roermond.

'The Passion' wordt op Witte Donderdag 1 april live uitgezonden om 20.30 uur door KRO-NCRV op NPO 1, NPO Radio 2 en NPO Start.