'Hoe God verscheen in Ghana': over de veelkleurigheid van het christendom

Aan de kust van Ghana was ooit een Nederlandse handelspost. Tijdens de kolonisatie werd er gehandeld in specerijen, goud en tot slaafgemaakte mensen. De Nederlanders brachten niet alleen de handelsgeest over naar Ghana, maar met hun bekeringsijver ook de God van Nederland.

Eind vorige eeuw migreerden Ghanezen naar Nederland en namen ze hun geloof mee. In het EO-tweeluik 'Hoe God verscheen in Ghana' gaat presentator Bright O. Richards op onderzoek naar geloof en bezieling in Ghana en Nederland.

'Hoe God verscheen in Ghana' laat zien welke invloed het kolonialisme heeft gehad in Ghana en nog heeft op gelovige migranten in Nederland. Weinig mensen weten dat er evenveel christenmigranten als moslims is ons land zijn. In Afrikaanse landen groeit het christendom nog steeds. Is dat nog steeds het gevolg van de missie- en zendingsdrang van eeuwen geleden? In de twee afleveringen van 'Hoe God verscheen in Ghana' wil de EO de veelkleurigheid van het christendom laten zien in Ghana en Nederland.

Ghana

Het knispert en knettert van religie in Ghana. Geloof is er een pensioenvoorziening, een sociaal vangnet, een plek om te feesten en te rouwen. Rond 2025 zal het Afrikaanse continent de meeste christenen tellen. Bright dompelt zich onder in het Ghana van nu en vraagt zich af wat de sporen zijn van missie en zending. En welke gevolgen het kolonialisme heeft gehad. Eén ding is zeker religie is er booming business.

Nederland

In Ghana is religie nog springlevend, maar hoe is dat in het seculiere Nederland? Bright ontmoet de tweede generatie Ghanese-Nederlanders. Ze zijn hier vaak al geboren èn getogen. Wat hebben ze meegenomen van hun Ghanese roots? Welke rol speelt hun geloof of hebben ze er juist afstand van genomen? En hoe resoneren in tijden van Black Lives Matter uitsluiting en racisme in hun persoonlijke levens.

Met Amma Asante (politicologe en bestuurder), Richard Kofi (kunstenaar), Randy Kumi (evangelist), Oliver Yeboah (counselor) en Josephine Appia alias AdjoaMoon (spoken word artist)

'Hoe God verscheen in Ghana' wordt gepresenteerd door acteur en theatermaker Bright O. Richards. Hij vluchtte in 1993 vanuit het door burgeroorlog verscheurde Liberia naar Nederland. In zijn geboorteland was hij een gevierde theater – en televisieacteur. Met een beurs van het UAF ging hij naar de theateracademie in Arnhem. Hij speelde daarna in diverse bekroonde producties, waaronder 'As I Left My Father's House'. Met zijn organisatie New Dutch Connections wil Richards oude en nieuwe Nederlanders met elkaar verbinden.

Maandag 5 juli zendt de EO de documentaire 'Dood in de Bijlmer' uit. Deze film is gemaakt door Paul Sin Nam Rigter en gaat over het tot stand komen van een multicultureel rouwcentrum in de Bijlmer. Tijdens het IDFA 2020 is deze bekroond als beste Nederlandse documentaire.

'Hoe God verscheen in Ghana', zondag 4 en 11 juli om 22.05 uur bij de EO op NPO 2.