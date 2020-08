'Hit the Road' is vanaf 5 september te zien bij SBS6

Foto: SBS6 - © Talpa Network 2020

Emotionele en grappige verhalen die eindigen in bijzondere zangperformances - in de auto. Dát is 'Hit the Road'. In dit nieuwe SBS6-programma trekken Edsilia Rombley, Nick & Simon, Roel van Velzen en Gordon met de auto het land in om overal en nergens passagiers op te pikken.

Tijdens de rit delen de passagiers eerst hun bijzondere verhaal, vervolgens zingen ze een lied dat een speciale betekenis voor ze heeft. De drivers luisteren vanachter het stuur en bepalen uiteindelijk wie er op de achterbank mogen blijven zitten. Welke passagier weet ieders hart te stelen en wint de prachtige auto waarin ze zojuist auditie hebben gedaan?

Tijdens de muzikale roadtrip komt er een grote diversiteit aan mensen met bijzondere verhalen voorbij. Mensen die eíndelijk hun verhaal willen en kunnen vertellen aan heel Nederland en dan het lied zingen dat zo belangrijk voor ze is. Op de achterbank van onze bekende chauffeurs is slechts plaats voor twee personen. Als de achterbank vol zit, moet de driver een keuze maken: wil hij of zij de passagier meenemen, dan moet er iemand plaatsmaken. De afvallers worden liefdevol opgevangen door de bezemwagen. Tijdens de rit selecteert elke driver op deze manier twee passagiers die mogen optreden in de zesde aflevering: de grote finale!

De chauffeurs doorkruisen het hele land en komen zo op de meest uiteenlopende plekken in Nederland. De meeste audities vinden plaats in de auto, maar rijden ze langs een overvol terras of een gezellige markt, dan kan de chauffeur ook besluiten om te stoppen en zijn passagier buiten te laten zingen. En wie weet lopen ze daar spontaan nog mensen tegen het lijf met mooie verhalen en een goede stem. Alles is mogelijk op deze bijzondere, onverwachte en spraakmakende roadtrip. Wie ontroert heel Nederland met zijn verhaal én stem? Wie rijdt er aan het eind van 'Hit the Road' in een prachtige auto naar huis?

'Hit the Road' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Producties.

'Hit the Road', vanaf zaterdag 5 september om 21.30 uur bij SBS6 en op KIJK.nl.