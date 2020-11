'Hij is een Zij-special: Het Transgenderhotel' volgt Anne's gezichtsoperatie

Foto: © KRO-NCRV 2020

Na het reguliere seizoen van 'Hij is een Zij' is een special te zien waarin Jan Kooijman Anne verder volgt. In 'Hij is een Zij special: Het Transgenderhotel' gaat Anne voor een ingrijpende gezichtsoperatie naar een kliniek in België.

'Ze maken ongedaan wat de testosteron heeft veranderd in mijn gezicht. Uit mijn kaak halen ze een stuk bot weg en ze ronden de hoeken af, de kin maken ze smaller, mijn voorhoofd wordt ronder, mijn ogen worden meer open en de wenkbrauwen gaan iets omhoog. Ik ga eruitzien hoe ik er uit had moeten zien, dit is wat ik wil, dit is wat ik nodig heb', zegt Anne tegen Jan Kooijman.

Deze kliniek wordt bezocht door trans vrouwen van over de hele wereld. Anne verblijft een week in het hotel boven de kliniek en maakt kennis met diverse trans vrouwen. Anne: 'Het is best wel indrukwekkend, mensen komen van over de hele wereld hier naartoe om geopereerd te worden. Het is heel mooi om te zien dat zoveel mensen hetzelfde meemaken.' Waarom zijn deze operaties zo belangrijk voor hen en wat hopen ze dat de operaties hen gaan brengen?

Een aantal maanden na de aangezichtsoperatie gaat Jan Kooijman terug naar Anne. Hij ziet haar weer op haar bruiloft. Hoe kijkt zij nu naar zichzelf in de spiegel?

'Hij is een Zij special: Het Transgenderhotel', dinsdag 17 november om 21.15 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.