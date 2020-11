'Highway Patrol Spain' nieuw op Dplay

Foto: © Discovery Benelux 2020

Het programma 'Highway Patrol' is in Spanje om te zien hoe de Spaanse verkeerspolitie daar de wegen veilig houdt. Zoals in alle landen is het takenpakket van de verkeerspolitie breed en divers.

Van het aanhouden van automobilisten die te veel alcohol of drugs hebben gebruikt tot het controleren van gevaarlijke vracht op vrachtwagens. En van het stoppen van snelheidsduivels tot het zorgen voor de juiste doorstroming van het verkeer na een ernstig ongeluk.

Geen dag is hetzelfde en op elk moment kan een situatie zich voordoen die ze niet eerder hebben meegemaakt en waar ze ter plekke op moeten anticiperen om ongelukken te voorkomen.

Zo zien we in de eerste aflevering van 'Highway Patrol Spain' hoe een overstroming een snelweg bij Madrid in no-time onder water zet en ook een tunnel gevaarlijk laat volstromen. De politie is snel ter plaatse om het verkeer in goede banen te leiden.

'Highway Patrol Spain', vanaf vrijdag 13 november op Dplay.