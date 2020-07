'Het Zal Mij Een Zorg Zijn' vanaf 27 juli bij SBS6

Foto: SBS6/Talpa Network - © Frits Media 2020

In 'Het Zal Mij Een Zorg Zijn' volgen programmamakers Joep ten Hove en Thijs Meeuwsen (voorheen de Bucket Boys), mensen met dementie die wonen op Ouderenlandgoed Grootenhout in Brabant.

Op deze zorgboerderij, waar kwaliteit van leven hoog in het vaandel staat, wordt volgens een bijzondere visie geleefd. Joep en Thijs geven een kijkje in het dagelijks leven van de bewoners, ervaren hoe het is om zorgverlener te zijn en laten daarbij de ontroerende, schrijnende, maar vooral de menselijke kant van dementie zien.

De werknemers van de zorgboerderij doen er alles aan om de bewoners met dementie zoveel mogelijk geluksmomenten te bezorgen en de kwaliteit van leven hoog te houden. Herinneringen worden nieuw leven ingeblazen en bewoners krijgen de kans om hun zorgen te laten voor wat ze zijn. Verspreid over meerdere knusse woonruimtes, wonen de bewoners als het ware in een klein en overzichtelijk dorp bij elkaar. Joep en Thijs leren de bewoners kennen zoals ze nu zijn, en krijgen een kijkje in hun verleden.

In aflevering 1 volgen we echtpaar Ben en Lies die beiden getroffen zijn door dementie. De zorgboerderij is zo ingericht dat Ben nog elke dag naar zijn werk kan gaan en daarna weer kan thuiskomen. Hier haalt hij veel vreugde uit. Ook is muziek een belangrijke factor om de bewoners een geluksmoment te bezorgen. Dit geldt vooral voor bewoonster Riek, 'de grande dame' van het landgoed, die vroeger het podium bestormde met haar zangkunsten. Als verassing zorgen Joep en Thijs dat Riek haar lijflied kan zingen met niemand minder dan met Wolter Kroes, wat tot een emotioneel optreden leidt. In de eerste aflevering reist Riek per limousine naar de studio waar zij samen met Wolter Kroes de sterren van de hemel zingt.

'Het Zal Mij Een Zorg Zijn' wordt geproduceerd door Frits Media.

'Het Zal Mij Een Zorg Zijn', vanaf maandag 27 juli wekelijks om 21.30 uur bij SBS6 en op KIJK.nl.