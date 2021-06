Het succesvolle datingprogramma 'Take Me Out' keert terug bij Videoland

Tussen 2009 en 2013 was het succesvolle datingprogramma 'Take Me Out' te zien bij RTL 5. Dit najaar keert het programma terug bij Videoland. Nieuw dit seizoen: de moeders van de vrijgezelle dames hebben het voor het zeggen.

Zij mogen in diverse rondes de single heren keuren en bepalen of zij de perfecte match zijn voor hun dochters.

Voor dit nieuwe seizoen zijn wij dan ook op zoek naar duo’s die bestaan uit moeder en single dochter (tussen de 18 en circa 35 jaar oud) en naar single mannen (tussen de 18 en circa 35 jaar oud). Interesse? Opgeven kan via: www.videoland.nl/takemeout.

Wie 'Take Me Out' gaat presenteren wordt later bekendgemaakt. 'Take Me Out' wordt geproduceerd door Blue Circle en is in het najaar te zien bij Videoland.