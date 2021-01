Het online 'Museum van Nederland' is af!

Het online 'Museum van Nederland' is af! De tentoonstelling is voor iedereen te bezoeken op www.museumvannederland.nl. Alle geselecteerde voorwerpen uit het tv-programma 'Het Museum van Nederland' staan tentoongesteld in het interactieve museum!

De online tentoonstelling is gevuld met stuk voor stuk indrukwekkende voorwerpen. Voorwerpen die typisch Nederlands zijn, in de vergetelheid zijn geraakt, waar we trots op zijn en voorwerpen die onze geschiedenis vertellen. Zoals een oer-Hollands stroopwafelijzer, trouwpakken van het eerst getrouwde homostel ter wereld, slavernijpoppen, de klapschaats en natuurlijk mag ook de caravan niet ontbreken. De voorwerpen zijn van heel dichtbij te bestuderen en daarbij is er meer informatie te vinden over de objecten. Ook vertellen de mensen achter de objecten hun verhaal in verschillende video's.

Podcast

De podcast van conservator Jörgen Tjon, 'Museum in de Maak', is ook te beluisteren via museumvannederland.nl. In de podcast volgen we hem bij zijn zoektocht om het perfecte museum van Nederland samen te stellen. Experts en museumdirecteuren zijn te gast! Aflevering vijf, Nederland muziekland, staat nu online!

