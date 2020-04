'Het Geheim van de Meester' wint prestigieuze tv-prijs

Het AVROTROS-programma 'Het Geheim van de Meester' sleept opnieuw een internationale tv-prijs binnen. Ditmaal op het New York Festivals TV & Film Awards waar het tv-programma is beloond met 'goud', in de categorie The Arts.

Het internationale festival beoordeelt onderscheidende televisieprogramma’s uit meer dan 50 verschillende landen.

De aflevering van 'Het Geheim van de Meester' die de prestigieuze prijs heeft gewonnen, staat in het teken van het enige schilderij van William Turner in Nederland waarvan het origineel in Museum de Fundatie in Zwolle hangt: 'Wolken en Water'. Tijdens een gala in Las Vegas zou de prijs overhandigd worden aan Marc Pos van producent POSVIDEO, maar vanwege het coronavirus komt de prijs nu per post. Dat maakt de beloning niet minder mooi. Pos: ''Het Geheim van de Meester' is en blijft een heel bijzonder project, waarin we tijdloze inspirerende verhalen vertellen over geniale mensen van weleer. Om juist in deze tijden zo’n belangrijke erkenning te krijgen is een fijn gegeven. Het Geheim van de Meester-team is verguld met deze eer.'

22 nieuwe video’s online 'Geheim van de Meester'

Liefhebbers kunnen in 22 nieuwe korte video’s, die vandaag online zijn gekomen, nog eens genieten van de reconstructies die uit het programma zijn voortgekomen. De video’s zijn deze zomer te zien bij NPO 2 Extra, maar vanaf nu al via de website van AVROTROS. In de video’s vertelt restaurator Michel van de Laar alles over alle 22 reconstructies van 'Het Geheim van de Meester' en vraagt naar reacties van museumbezoekers, die de reconstructie soms amper van het origineel kunnen onderscheiden.

Over 'Het Geheim van de Meester'

In 'Het Geheim van de Meester' gaat een team van topexperts de ultieme uitdaging aan: het reconstrueren van meesterwerken uit de schilderkunst. Door het schilderij van binnenuit in zijn geheel opnieuw op te bouwen, met lijst en al, ontrafelt het team de techniek, stijl en belevingswereld van de meester.