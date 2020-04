Herman den Blijker zet helden van Nederland in culinair zonnetje

Foto: Talpa Network - © William Rutten 2019

Met z'n allen binnen blijven en er samen het beste van maken: het biedt voor velen de mogelijkheid om uitgebreid te gaan koken. Hoe pakken Nederlanders dat aan? En wat als je een vitaal beroep uitoefent en helemaal geen tijd hebt om te koken?

Herman den Blijker vindt dat hij kan helpen en gaat in 'Herman Helpt een Handje' naar de mensen toe om ze – op verantwoorde afstand – vanuit zijn foodtruck te verrassen met een lekkere maaltijd.

Iets lekkers bereiden voor de mensen die het land draaiende houden en nu geen tijd hebben om uitgebreid koken: dat is wat Herman gaat doen in 'Herman Helpt een Handje'. In zijn foodtruck scheurt hij door het hele land op weg naar ziekenhuizen, voedselbanken, teams van het Rode Kruis en zoveel mogelijk andere mensen die druk bezig zijn om Nederland door de Coronacrisis te helpen. Hij neemt een kijkje in hun keuken en terwijl hij een heerlijke maaltijd voor ze maakt, steekt hij ze een hart onder de riem, maar wil hij natuurlijk ook horen hoe het gaat. Houden ze het nog wel vol?

Herman is er voor iedereen die een culinair steuntje in de rug kan gebruiken, zoals ouderen die nu in sociale isolatie leven of ouders die moeten multitasken met thuiswerken en tegelijk de kinderen begeleiden bij hun schoolwerk. Wat als mama veel van huis is vanwege haar vitale beroep en papa andere kwaliteiten heeft dan koken? En hoe doen alleenstaande Nederlanders dat in deze tijden?

Herman gaat erop af! Hij parkeert zijn foodtruck voor de deur en biedt op gepaste afstand zijn helpende hand.

Met zijn boodschap om anderen een handje te helpen, hoopt Herman vooral ook te inspireren, want klaarstaan voor een ander smaakt altijd naar meer!

Het is mogelijk om helden aan te melden via www.sbs6.nl/hermanhelpt.

'Herman Helpt een Handje' is ontwikkeld en geproduceerd door Talpa Entertainment Producties.

'Herman Helpt een Handje', vanaf dinsdag 21 april wekelijks om 20.30 uur bij SBS6.