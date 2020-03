Henny Huisman struint feesten en partijen af in 'Waar is dat feestje?!'

Foto: SBS6 - © Talpa Network 2020

Van showbizzfeestjes tot houseparty's en van high society gala's tot lokale feestavonden. Voor zijn nieuwe programma dompelt Henny Huisman zich onder in Neerlands feestgedruis.

Hij verbaast zich over alle gekkigheid en extravaganties op de meest uiteenlopende feesten en partijen. Valt er wat te vieren? Dan is Henny erbij!

In de eerste aflevering gaat Henny op bezoek bij het duurste feestje van het jaar: de lancering van de nieuwe Quote 500. Daarnaast maakt hij kennis met het fenomeen 'glamourbingo' - inclusief de in panterprint uitgedoste bingogangers -, viert hij Chinees Nieuwjaar met Gerard Joling en loopt hij een avondje mee met schnabbelkoning Dries Roelvink.

Feestganger Henny snoept van de talloze bittergarnituurtjes, maar smult ook van peperdure exquise hapjes en vijfgangendiners op netwerkborrels. Henny: 'Je ziet de verwondering over alles wat ik zie en meemaak. Ik word alle kanten op geslingerd, zelfs letterlijk van links naar rechts, tijdens een optreden van de Snollebollekes. Ik heb geen keus. Soms, als ik diep in de nacht een feestje verlaat, zingt iedereen ‘Met z’n allen’. Het is soms vermoeiend, maar het is met name heel vermakelijk!'

'Waar is dat Feestje?!' wordt geproduceerd door ITV Studios Netherlands.

'Waar is dat Feestje?!', wekelijks vanaf vrijdag 6 maart om 21.55 uur bij SBS6.