'Heel Vlaanderen Bakt Kids' van start bij MAX

Vanaf zaterdag 15 mei zendt MAX 'Heel Vlaanderen Bakt Kids' wekelijks rond 18.10 uur uit op NPO Zapp. In deze juniorbakwedstrijd gaan acht jonge bakkers het avontuur aan.

Gedurende zes weken bakken zij de sterren van de hemel om juryleden Regula Ysewijn (culinair auteur en bekend van 'Bake Off Vlaanderen') en Dominique Persoone (chocolatier) ervan te overtuigen dat ze de beste juniorthuisbakker van Vlaanderen zijn. De presentatie is in handen van Jeroom Snelders.

'Heel Vlaanderen Bakt Kids' - aflevering 1 - zaterdag 15 mei rond 18.10 uur op NPO Zapp

In de allereerste aflevering van 'Heel Vlaanderen Bakt Kids' moeten de juniorbakkers drie pannenkoeken maken van het gezicht van presentator Jeroom en een spektakelstuk maken dat iets vertelt over de bakkers zelf.

'Heel Vlaanderen Bakt Kids' - aflevering 2 - zaterdag 22 mei rond 18.10 uur op NPO Zapp

Het thema van deze week is dromen. In deze aflevering moeten de juniorbakkers drie identieke roomhoorntjes bakken en een droomhuis van koek maken. Wie moet helaas de 'Heel Vlaanderen Bakt Kids'-tent verlaten?

'Heel Vlaanderen Bakt Kids' - aflevering 3 - zaterdag 29 mei rond 18.10 uur op NPO Zapp

Het is vriendschapsweek in de 'Heel Vlaanderen Bakt Kids'-tent. De overgebleven juniorbakkers maken deze aflevering maar liefst elf appelkaneelrollen en cupcakes met vulling.

'Heel Vlaanderen Bakt Kids '- aflevering 4 - zaterdag 5 juni rond 18.10 uur op NPO Zapp

In deze aflevering van 'Heel Vlaanderen Bakt Kids' is het thema griezelen. De juniorbakkers moeten tien bloederige vingerkoekjes maken en een taart die de jury laat griezelen.

'Heel Vlaanderen Bakt Kids' - aflevering 5 - zaterdag 12 juni rond 18.10 uur op NPO Zapp

Deze aflevering van 'Heel Vlaanderen Bakt Kids' staat in het teken van chocola en liefde. De juniorbakkers moeten vijf 'dominixen' maken; een specialiteit van jurylid Dominique. Ook moeten ze de ultieme chocoladetaart maken waar ze de jury mee omver blazen.

'Heel Vlaanderen Bakt Kids' - aflevering 6 - zaterdag 19 juni rond 18.10 uur op NPO Zapp

In de finale moeten de drie overgebleven bakkers vier eclairs maken met vier verschillende afwerkingen en een onderwaterspektakel van veertig centimeters hoog. Hoewel de finalisten weinig voor elkaar onderdoen, moet er toch een juniorbakker tot winnaar worden uitgeroepen. Wie wint het eerste seizoen van 'Heel Vlaanderen Bakt Kids'?

'Heel Vlaanderen Bakt Kids' - seizoen 1 (6 afleveringen)

Vanaf zaterdag 15 mei rond 18.10 uur

Wekelijks op NPO Zapp