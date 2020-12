Heel veel 'Top 2000' bij de NTR tussen kerst en oud & nieuw

In de afgelopen 20 jaar hebben heel wat artiesten de 'eer' gekregen om de 1e plaat te zijn die gedraaid wordt bij de start van de 'Top 2000'. Deze Hekkensluiters verdienen het om in het zonnetje gezet te worden.

Voorafgaand aan de opening van 'Top 2000' editie 2020 blikken we in dit programma uitgebreid terug en neemt presenator Leo Blokhuis de kijker mee langs de verhalen van deze illustere groep artiesten en hun nummers. Aan het einde van het programma schakelen we live naar NPO Radio 2 dj Bart Arens, die op spectaculaire wijze de 'Top 2000' opent met een mix van de grootste hits uit de lijst der lijsten.

'Top 2000 a gogo'

De NTR pakt eind december traditioneel weer flink uit met de 'Top 2000 a gogo'. Op eerste kerstdag blikken we terug op de hoogtepunten van de 'Top 2000 a gogo'. Op tweede kerstdag start de 'Top 2000 a gogo' met zes gloednieuwe afleveringen, die in verband met de huidige coronamaatregelen zonder publiek worden opgenomen.

Presentator en gastheer Matthijs van Nieuwkerk ontvangt diverse bijzondere gasten in een 'Top 2000 café' en zijn muzikale steun en toeverlaat Leo Blokhuis diept traditiegetrouw weer elk jaar opmerkelijke verhalen uit de popgeschiedenis op. Uiteraard zit ook deze serie vol met videoclips, reportages en boeiende verhalen. En voor het eerst dit jaar is er weer een 'Top 2000 a gogo' huisband onder leiding van Cyril Directie.

'Top 2000 a gogo' – aflevering 1, 26 december, 19.25 uur, NPO 3

In deze eerste aflevering een reportage over de Deense artiest Lukas Graham en de hit ‘7 years’. Verder vertelt Wende Snijders waarom Kate Bush haar favoriete 'Top 2000' artiest is en neemt presentator Art Rooijakkers het op tegen presentator Lucille Werner in de quiz.

'Top 2000 a gogo '– aflevering 2, 27 december, 19.25 uur, NPO 3

In deze aflevering onder meer een reportage over Rowwen Hèze en hun hit 'Vlinder' en de Nederlandse band Kayak over het ontstaan van de hit 'Ruthless Queen'. In de quiz nemen musical-actrice Simone Kleinsma en acteur Huub Stapel het tegen elkaar op en legt Amerika correspondent Michiel Vos uit waarom Led Zeppelin zijn favoriete 'Top 2000' artiest is. De Huisband onder leiding van Cyril Directie verwelkomt als gastmuzikant bandoneonspeler Carel Kraayenhof.

'Top 2000 a gogo' – aflevering 3, 28 december, 19.25 uur, NPO 3

In deze aflevering zijn er reportages te zien over Racoon en Valensia en hun hits 'Oceaan' en 'Gaia'. Daarnaast neemt illusionist Hans Klok het in de quiz op tegen presentator Nadia Moussaid. Schrijver Marieke Lucas Rijneveld pleit voor meer Boudewijn de Groot in de 'Top 2000'. Huisband onder leiding van Cyril Directie verwelkomt hammondspeler Thijs Schrijnemakers als gastmuzikant.

'Top 2000 a gogo' – aflevering 4, 29 december, 19.25 uur, NPO 3

In deze aflevering een bijzondere reportage over Mick Jagger en het ontstaan van het nummer 'Sympathy for the Devil' en de band Fox the Fox over hun hit 'Precious little diamond'. We spelen de quiz met de burgemeester van Amsterdam Femke Halsema en presentator Hélène Hendriks. Tenslotte vertelt de president van de Nederlandsche Bank Klaas Knot over zijn voorliefde voor The Rolling Stones. Huisband onder leiding van Cyril Directie heeft dit keer als gastmuzikant de koebelspeler Gino Bombrini

'Top 2000 a gogo' – aflevering 5, 30 december, 19.25 uur, NPO 3

In deze aflevering zijn er reportages te zien over Within Temptation en Rob de Nijs. En verdedigt muzikant Torre Florim van de Staat zijn voorliefde voor de Beastie Boys. Huisband onder leiding van Cyril Directie speelt samen met gastmuzikant fluitist Ronald Snijders.

'Top 2000 a gogo' – aflevering 6, 31 december, 19.25 uur, NPO 3

In deze laatste aflevering zijn er reportages te zien van Ian Gillan & Roger Glover van Deep Purple over hun wereldhit ‘Child in time’ en met Harry Slinger van Drukwerk over 'Je loog tegen mij'. Muzikant Candy Dulfer maakt duidelijk waarom Tupac naar haar mening in de 'Top 2000' thuishoort.

Over de 'Top 2000'

De 'NPO Radio 2 Top 2000' is één van de grootste radio- en muziekevenementen van Nederland waar jaarlijks circa 10 miljoen mensen naar kijken en luisteren. De lijst met 2000 nummers wordt elk jaar samengesteld door het publiek en is te horen vanaf eerste kerstdag tot en met oudejaarsavond op NPO Radio 2. De NTR verzorgt de televisie-uitzendingen 'Top 2000 Quiz', 'Top 2000 - The Untold Stories' en 'Top 2000 a gogo' op NPO 3. In het tv-programma 'Pick-up tour' (AVROTROS), dagelijks te zien op verschillende momenten in de avond op NPO 1, bezoeken de dj’s van NPO Radio 2 van 23 tot en met 31 december mensen die een bijzondere band hebben met een nummer uit de 'lijst der lijsten'. De opening van de 'Top 2000' is in de nacht van 24 op 25 december live te zien op NPO 3, vanaf kort voor middernacht. De uitzending van de 'Top 2000' vanuit het Top 2000 Café in Beeld en Geluid in Hilversum is ook 24 uur per dag te volgen via nporadio2.nl, NPO 1 extra en ’s nachts op NPO 3.