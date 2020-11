Heel Nederland imiteert in hilarische imitatietalentenjacht 'De Casting Kantine'

Foto: RTL 4/RTL - © Laura Oldenbroek 2020

Al jaren schitteren Carlo Boszhard, Irene Moors en Elise Schaap in 'De TV Kantine' waarin ze geregeld in de huid kruipen van bekende Nederlanders die ze feilloos na weten te doen.

In het eenmalige programma 'De Casting Kantine' gaat het imitatie trio, onder aanvoering van presentator Buddy Vedder, op zoek naar nieuw talent voor een glansrol in het populaire programma. De eenmalige uitzending van 'De Casting Kantine' is op donderdag 7 januari om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

In het afgelopen seizoen waren er ook al enkele onbekende Nederlanders die een rol hadden bemachtigd in 'De TV Kantine'. Zo kwamen de makers via TikTok terecht bij Björn de Vries, die de perfecte kandidaat bleek te zijn voor 'Chateau Meiland'-ster Martien Meiland. Dit inspireerde de makers om meer nieuw talent van eigen bodem te ontdekken. Na de oproep in juni jl. meldden zich honderden kandidaten om mee te dingen aan een persiflagerol. De beste imitator wint een glansrol in het nieuwe seizoen van 'De TV Kantine' dat vanaf donderdag 14 januari van start gaat bij RTL 4.

Het programma bestaat uit drie rondes:

Ronde 1: de Werksessie

Uit honderden aanmeldingen zijn de beste kandidaten uitgenodigd voor een werksessie. Eén voor één presenteren zij hun imitatietalent aan Carlo en Elise, die de kandidaten tips en tricks geven om hun imitatie te perfectioneren. Carlo en Elise bepalen welke zes kandidaten ze meenemen naar de volgende ronde.

Ronde 2: Imitating the Stars

In deze ronde worden de overgebleven kandidaten onder handen genomen door het grime team van 'De TV Kantine' en ondergaan zij een volledige transformatie tot hun karakter. De kandidaten zullen in het onderdeel 'Imitating The Stars' als hun karakter antwoord moeten geven op een aantal vragen gesteld door Buddy Vedder. Tevens wordt er een beroep gedaan op hun improvisatietalent. Wie springt eruit en wie bezwijkt onder de druk, nu ook Irene Moors in deze ronde de kandidaten zal beoordelen? Twee kandidaten bereiken de finale. Aan de jurydesk zitten Carlo, Elise en Irene.

Ronde 3: de Big Finally

De twee beste kandidaten mogen zichzelf nog één laatste keer bewijzen in een sketch. Ook nu zullen zij volledig getransformeerd worden tot hun karakter en spelen ze de scène met twee andere bekende collega's uit 'De TV Kantine'. Houden zij zich staande tussen deze pro’s? De winnaar zien we terug in het elfde seizoen van 'De TV Kantine'.

'De Casting Kantine' is donderdag 7 januari te zien om 20.30 uur bij RTL 4. Het programma wordt geproduceerd door PilotStudio & Herriemakers.

'De TV Kantine' is wekelijks te zien vanaf donderdag 14 januari om 20.30 uur bij RTL 4 en wordt geproduceerd door Herrie in het Bos Producties.