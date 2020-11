Heel december heerlijk eten met het nieuwe programma '24Kitchen Feestdagen met Rudolph'

Foto: 24Kitchen - © Disney Networks Benelux 2020

Dit jaar eens geen stress in de keuken over het kerstdiner, maar juist optimaal genieten van de komende feestdagen. In het nieuwe programma '24Kitchen Feestdagen met Rudolph' geeft Meesterkok Rudolph van Veen veel feestelijke kookinspiratie en deelt hij zijn ideeŽn en tips om snel en gemakkelijk de smakelijkste gerechten op tafel te toveren.

Vanaf 7 december biedt de Meester patissier elke werkdag, een zeer grote en verrassende variatie aan recepten en kookideeën, voor ieder wat wils. Rudolph bakt verschillende soorten koekjes voor een 'eetbare kerstboom', kookt 'lekker wilde' wildgerechten en tovert o.a. zijn eigen favoriete voorgerecht- de klassieke garnalencocktail -op tafel met verse ingrediënten uit de zee. Met Rudolph's feestelijke adviezen voor lekkere hapjes en drankjes bij de borrel, een smakelijk oud en nieuw buffet en natuurlijk het recept voor zijn ultieme oliebol, kan iedereen thuis dit bewogen jaar aflsluiten en proosten op een voorspoedig en gezond 2021.

'De Kerst periode vind ik de allermooiste tijd en dit jaar kijk ik er nóg meer naar uit dan anders. Met deze nieuwe serie hoop ik zoveel mogelijk mensen te helpen de feestdagen ontspannen, creatief en lekker door te brengen! Daar zijn we allemaal best aan toe, denk ik.' - Rudolph van Veen

Om te zorgen dat ook dit jaar iedereen kan genieten van de mooiste tijd van het jaar pakt Rudolph van Veen helemaal uit. Met meer dan 70 recepten voor de gehele feestmaand waaruit iedereen een eigen kerstontbijt of feestelijk menu voor de Kerst kan samen stellen. In elke aflevering komt een speciaal thema aan bod zoals bijvoorbeeld: smakelijke vegetarische alternatieven in 'I whish you a veggie Christmas', eenvoudige recepten in 'Simpele Kersttoetjes', 'Left-over Christmas' met verrassend gebruik van de kliekjes.

'24Kitchen Feestdagen met Rudolph' is vanaf 7 december elke werkdag om 18.30 uur te zien op 24Kitchen!