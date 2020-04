Hans Kazàn leert kijkers goochelen in ''MAX Ouderenjournaal'

Hans Kazān leert kijkers goochelen in ''MAX Ouderenjournaal'

Foto: Omroep MAX - © Stef den Boer 2019

In het 'MAX Ouderenjournaal' krijgen kijkers handige en leuke tips, die inspireren om er thuis het beste van te maken.

In de rubriek Quarantianetips zorgen Hans Kazàn, Zamarra Kok en Janny van der Heijden voor tips en vermaak. Ze zijn dagelijks te zien in het 'MAX Ouderenjournaal', elke werkdag om 16.40 uur op NPO 1.

Hans Kazàn tracteert op trucs

Goochelaar Hans Kazàn geeft iedere week exclusief voor het 'MAX Ouderenjournaal' een paar van zijn leukste trucs weg. Hans heeft een selectie gemaakt van verbluffende, maar prima uitvoerbare goocheltrucs, met hulpstukken die in ieder huis te vinden zijn. Wie meedoet hoeft dus niet vingervlug te zijn. Hans legt het rustig uit en laat zien hoe ook thuisgoochelaars, weliswaar op afstand of via beeldbellen, hun publiek kunnen verbazen. Zo leren de kijkers hoe zij voorwerpen op magische wijze van plaats kunnen laten veranderen, zijn er verbluffende trucs met speelkaarten, en legt hans uit hoe de keuze van iemand te voorspellen.

Huishoudtips van Zamarra Kok

Huishoudgoeroe Zamarra Kok geeft de handigste tips om het huishouden fris en schoon te houden, ook in deze tijd. Zo vertelt zij hoe je (schoonmaak)spullen voor verschillende doeleinden kunt gebruiken. 'Dit wegwerpscheermesje kan ik niet meer gebruiken voor m’n benen want daar zit roest op, maar je kunt het wel gebruiken voor het pillen van je trui', zegt Zamarra in een van haar bijdragen. Ook deelt ze met de kijker hoe je zelf corona-proof zakdoekjes maakt en hoe we onze ramen extra laten blinken nu het zonlicht er steeds vaker op schijnt.

Knutselen met Mascha de Rooij

Voor de creatievelingen deelt MAX-gezicht Mascha de Rooij de leukste knutseltips met de kijker. Ze laat bijvoorbeeld zien hoe je een mooie ansichtkaart maakt om anderen in deze tijd een extra hart onder de riem te steken.

Goed, makkelijk en lekker eten met Janny van der Heijden

Iedere vrijdag sluit Janny van der Heijden de week af. Zij deelt lekkere, maar ook gezonde recepten, die makkelijk te maken zijn. Met ingrediënten die we vaak zelf ook nog in de kast hebben liggen, waardoor we niet altijd per se naar de supermarkt hoeven.

Na afloop van iedere uitzending zijn de tips ook te bekijken op www.MAXVandaag.nl en www.Youtube.com/OmroepMAX

'MAX Ouderenjournaal', elke werkdag rond 16.40 uur op NPO 1.