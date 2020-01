Gordon duikt in het leven van honderdjarigen

Foto: SBS6/Talpa Network - © Set Vexy 2020

Het is een feit: we worden ouder dan vroeger en het aantal honderdjarigen in Nederland stijgt dan ook gestaag. Dat honderd worden niet hoeft te betekenen dat je je dagen slijt achter de geraniums, bewijzen de honderdplussers die presentator Gordon ontmoet in het nieuwe SBS6-programma '100 Jaar Jong'.

Hoe ziet hun dagelijks leven er uit? Waarom denken ze zelf dat ze zo oud zijn geworden? Hebben ze nog dromen? Allemaal vragen die aan bod komen in deze boeiende serie over bijzondere ouderen met een jonge geest. '100 Jaar Jong' is vanaf maandag 6 januari om 21.30 uur te zien op SBS6.

In elke aflevering zien we hoe Gordon een tijdje meeloopt in het leven van twee verschillende honderdplussers. Ze delen hun bijzondere levensverhalen met Gordon, vaak aan de hand van oude foto’s. Zo ontstaat een rijk beeld van deze inspirerende, bijzondere mensen. Gordon: 'Ik heb veel programma’s mogen maken met oudere mensen, maar honderdjarigen zijn een klasse apart. Ik heb zoveel levenslessen geleerd en ademloos geluisterd naar hun verhalen. Het eerste vliegtuig, de opkomst van de radio, sommigen hebben zelfs de Hindenburgh zeppelin zien overvliegen. Ik heb mensen leren kennen die alleen al door hoe ze in het leven staan respect afdwingen bij iedereen. Mijn leven was al veranderd, maar nu heeft het ook een andere kleur gekregen en dat vergeet ik nooit meer.'

In de eerste aflevering gaat Gordon langs bij de 103-jarige Sam. Ondanks dat Sam kinderloos is en bijna geen familie meer heeft, staat hij nog positief in het leven. Samen met Gordon bezoekt hij in Vlaardingen de Grote Kerk waar Sam in 1951 voor het laatst orgel heeft gespeeld en dat nu opnieuw wil doen. Ook deelt Sam met Gordon hoe hij zijn begrafenis wil: kort en krachtig!

De tweede oudere die Gordon bezoekt is de 101-jarige Lenie uit Etten-Leur. Lenie maakte de Tweede Wereldoorlog bewust mee. Haar huis werd bij een bombardement compleet vernield. Noodgedwongen moest ze met haar drie maanden oude baby in de kelder van een leegstaand huis leven tot de oorlog voorbij was. Gelukkig kan ze het navertellen. Lenie is een echte levensgenieter. Ze kookt nog elke dag zelf en houdt van een glaasje. Na het eerste bezoek van Gordon gaat het echter opeens bergafwaarts met de normaal zo fitte Lenie.

'100 Jaar Jong' is een ode aan het leven. Deze uitgesproken ouderen met hun ontroerende, grappige en inspirerende verhalen laten zien dat oud worden en positief in het leven staan, prima samengaan!

'100 Jaar Jong' wordt geproduceerd door Talpa Producties.



'100 Jaar Jong', wekelijks vanaf maandag 6 januari om 21.30 uur bij SBS6.