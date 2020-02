'Goede Tijden, Slechte Tijden': voor je het weet zit je er helemaal in!

Voor je het weet sta je letterlijk op de set bij de langslopende soapserie van Nederland! Speciaal voor de bezoekers van de Huishoudbeurs opent 'Goede Tijden, Slechte Tijden' haar cafť BOKS op locatie.

BOKS is een herkenbare plek binnen de serie, waarin de Meerdijkers elkaar regelmatig ontmoeten. Zo huist er in BOKS onder andere een sportschool en een café. Voor de Huishoudbeurs bouwde het team de set na. Een unieke ervaring voor de bezoekers van de beurs, want normaliter is de set van GTST één van de best bewaarde geheimen van televisieland.

Interactieve Quiz en Meet & Greets met de acteurs

De bezoekers kunnen een kijkje komen nemen op de set en BOKS van binnen bekijken, maar er is nog veel meer. Zo wordt er meerdere malen per dag een interactieve GTST-quiz gespeeld, waarmee de bezoekers hun GTST-kennis kunnen toetsen. Met de quiz maken ze kans op mooie prijzen zoals een felbegeerde figurantenrol in de serie, of een Videoland abonnement. Ook bezoekers die GTST niet elke dag kijken krijgen genoeg mogelijkheden om de winst te kunnen behalen, de quiz bestaat uit interessante en grappige multiple choice vragen en iconische fragmenten. Daarnaast zijn er hulplijnen op de set, want de acteurs uit de serie maken dagelijks hun opwachting bij de stand voor een meet & greet! Zo bezoeken onder andere Ferry Doedens, Cecilia Adorée, Jette van der Meij, Cas Jansen, Caroline De Bruijn en Erik de Vogel de beurs.

GTST Selfies

Naast de quiz en de meet & greets is er ook voldoende gelegenheid om het bezoek te vereeuwigen. Zo kunnen de bezoekers foto’s maken in de GTST photobooths: waar ze op de foto kunnen met Rik (Ferri Somogyi) & Shanti (Bertrie Wieringa) aan de bar van Café de Koning en de bezoekers kunnen zelfs afsluiten met een heuse (zomer)cliffhanger! De selfies kunnen door de bezoekers online worden gedeeld met de #GTSTxHHB en de leukste selfies worden door de social accounts van 'GTST' gedeeld.

De stand van 'GTST' is tijdens de Huishoudbeurs te bezoeken in Hal 1, stand 01.100. De Huishoudbeurs vindt van 22 februari t/m 1 maart plaats in de RAI, Amsterdam.