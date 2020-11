Gloednieuwe serie 'Tiny Toons Looniversity' op Cartoon Network aangekondigd

Foto: Cartoon Network - © Media Tornado 2020

HBO Max en Cartoon Network keren terug naar Acme Acres met een gloednieuwe serie van de 'Tiny Toons Looniversity', een nieuw geanimeerde 30 minuten durende komedieserie met personages uit de Emmy Award-winnende 'Tiny Toon Adventures' van Warner Bros. Animation (WBA) en Amblin Television.

Met twee seizoenen van deze nieuwe serie keert Steven Spielberg terug als uitvoerend producent, met Sam Register, President Warner Bros. Animation en Cartoon Network Studios, en Amblin Television Co-Presidents Justin Falvey en Darryl Frank ook als uitvoerende producenten. Erin Gibson ('Throwing Shade' podcast) zal optreden als showrunner en co-uitvoerend producent. Nate Cash ('Adventure Time') is ook aan boord als co-uitvoerend producent.

Babs, Buster Bunny en de rest van de bende volgen hun komische ambities helemaal tot aan Acme Looniversity, de gewaardeerde universiteit voor hogere hijinx-studies, waar jonge dromers professionele toons worden. Hier vormen ze onderling langdurige vriendschappen en perfectioneren ze hun tekenfilmkunst terwijl ze leren van de grootste stripfiguren uit de geschiedenis: de Looney Tunes.



''Tiny Toons Looniversity' bevat alle slimme humor dat van 'Tiny Toon Adventures' zo'n opvallende serie gemaakt heeft', aldus Tom Ascheim, President, Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics (GKYAC). 'Oude en nieuwe fans zullen het heerlijk vinden om opnieuw om, en met, deze personages te lachen.'

Sam Register, President van Warner Bros. Animation en Cartoon Network Studios zegt: 'Voor veel kinderen was 'Tiny Toons' de introductie van de Looney Tunes-wereld en na verloop van tijd werden Buster, Babs, Plucky en alle andere personages net zo geliefd bij een geheel nieuwe generatie. De voortzetting van onze geweldige creatieve samenwerking met Amblin Television laat deze personages opnieuw in contact komen met fans van alle leeftijden.'

Darryl Frank en Justin Falvey, co-President van Amblin Television vertellen: 'Deze slimme, hilarische en brutale karakters hebben een onuitwisbare indruk achtergelaten tijdens de kindertijd van zo velen. We zijn verheugd dat we onze relatie met Warner Bros. Animation, HBO Max en Cartoon Network kunnen voortzetten om de 'Tiny Toons' opnieuw naar een nieuw publiek te brengen, en we weten dat fans van de originele serie net zo enthousiast zullen zijn om de show te delen met hun kinderen als om de ​​jeugdfavorieten opnieuw te bekijken.'

'Tiny Toons Looniversity' wordt geproduceerd door Amblin Television in samenwerking met Warner Bros. Animation. Clint LaVigne, VP of Television bij Amblin Television en Audrey Diehl, Senior Vice President Series bij Warner Bros. Animation, zullen toezicht houden op de dagelijkse creatieve zaken van de serie.