Giovanca presenteert nieuw EO klassieke muziekprogramma 'Allegro'

Tussen Pasen en Pinksteren zendt de EO op zondagmiddag vier bijzondere klassieke werken uit. EO-presentator Giovanca Ostiana reist met dirigent Patrick van der Linden en zijn Ars Musica koor en orkest door vier eeuwen religieus klassieke muziek en gaat op zoek naar de betekenis van de muziekstukken en hun componisten, toen en nu.

Als inspiratielijn volgt 'Allegro' Sweelinck tot Stravinsky, omdat het in 2021 zowel het herdenkingsjaar van Sweelinck (400 jaar) als van Stravinsky (50 jaar) is. Verder staan ook Johann Sebastian Bach en Johannes Brahms centraal in uitzendingen van 'Allegro'.

Vanaf zondag 18 april start de EO met 'Allegro' een gloednieuw programma rondom klassieke muziek. De EO zendt in 'Allegro' verschillende religieuze klassieke werken uit. In de eerste vier afleveringen zijn de Psalm, de Mis en het Requiem de belangrijkste bouwstenen. Het programma wordt gepresenteerd door Giovanca. Zij spreekt met dirigent Patrick van der Linden over de muziekstukken en de componisten om zo te achterhalen wat de relevantie en betekenis van het desbetreffende stuk is.

Giovanca

Voor Giovanca is dit naast de dinsdageditie van de talkshow 'Op1' het eerste tv-programma dat ze voor de EO presenteert. 'Ik ben opgegroeid met kerkmuziek en groot liefhebber van gospelmuziek. Ik vind het bijzonder dat ik opnieuw in aanraking kom met klassieke werken die hun oorsprong hebben in de kerk. Wat ik leuk vind is dat ik samen met de kijker door een dirigent en zijn ensemble wordt meegenomen in religieuze klassieke werken van de renaissance tot nu. Van componisten die grote impact hebben gehad op de muziek vandaag aan toe.'

'Allegro' is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het extra cultuurfonds dat de overheid in verband met de gevolgen van Corona voor de cultuursector beschikbaar heeft gesteld.

18 april-Sweelinck

In de eerste uitzending op 18 april staan de Psalmen van Sweelinck centraal. Voor zijn geestelijke composities gold hetzelfde als voor zijn orgelspel: als kerkmuziek voor de eredienst waren ze niet bedoeld, wel als muziek voor in de kerk of voor devotioneel gebruik thuis en voor huismuziekgezelschappen uit het patriciaat en de gegoede burgerij, die het Frans als cultuurtaal bezigden. Presentatrice Giovanca stelt in het begin van de uitzending de vraag, hoe ’s Neerlands beroemdste componist uit die tijd de kerkmuziek heeft beïnvloed?

25 april-Johann Sebastian Bach

In de uitzending van deze zondag staat de 4e Cantate van Bach centraal.

'Christ lag in Todesbanden' is een paaslied dat Luther in zijn eerste bundel gezangen (1524) publiceerde. Bach gebruikt de letterlijke tekst van Luthers lied, zeven coupletten van acht regels, alle eindigend met Halleluja, als tekst voor de cantate. De tekst gaat verder na het Paasverhaal van Jezus en kan gezongen worden als loflied op de opstanding.

Presentatrice Giovanca vraagt zich af of dit stuk in deze tijd als “opwekkingslied” door het leven zou kunnen gaan?

2 mei - Johannes Brahms

In de uitzending van deze zondag staat het requiem van Johannes Brahms centraal. Het werk bevat zestien korte teksten uit het Oude Testament, het Nieuwe Testament en de apocriefe boeken, gekozen uit de lutherse bijbel. De keuze van de teksten getuigt van Brahms’ grondige bijbelkennis en tevens van de zorgvuldigheid waarmee hij de inhoud van zijn Requiem samenstelde. Presentatrice Giovanca wil weten waarom Brahms zelf dit werk 'Ein menschliches Requiem' noemde.

9 mei-Igor Stravinsky

In de uitzending van deze zondag staan de mass van Stravinsky centraal.

Stravinsky behoort tot de grootste componisten van de twintigste eeuw. Na zijn heftige beginperiode, waar vooral het toenmalige muziekschandaal de Sacre du Printemps het meeste opviel, keerde de componist terug naar simpeler muziekvormen, kleinere ensembles en naar de muziek uit het verre verleden. Presentatrice Giovanca wil weten op welke manier het geloof van Stravinsky zijn muziek gevormd heeft.

Met het initiatief NPO Cultuur biedt de Nederlandse Publieke Omroep een alternatief podium aan de cultuursector en artiesten die geraakt worden door de coronamaatregelen. De NPO heeft zenders en andere platforms opengesteld voor extra cultuuraanbod. De programma’s van NPO Cultuur zijn in de eerste helft van 2021 te zien via lineaire tv-zenders en te beluisteren via de radiozenders van de NPO, maar ook 24 uur per dag via het voor iedereen beschikbare themakanaal NPO 2 extra en on demand via de platforms NPO Luister en NPO Start.

'Allegro', vanaf zondag 18 april om 14.00 uur bij de EO op NPO 2.