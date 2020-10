'Geubels & de Hollanders' nieuw op RTL 4

Foto: RTL 4 - © RTL 2020

Grappen van Nederlanders over Belgen en van Belgen over Nederlanders zijn al zo oud als de weg naar Rome. Belgen vinden Nederlanders bijvoorbeeld luidruchtig, heel direct en vooral gierig en dat schuiven ze zeker niet onder stoelen of banken.

Zo hebben Nederlanders tientallen woorden om ‘gierig’ te omschrijven, terwijl onze zuiderburen maar één term gebruiken: Hollanders. Tijd voor de immer enthousiaste Philippe Geubels om de Nederlanders en Nederlandse cultuur eens echt goed te bestuderen en te kijken of al deze grappen wel realistisch zijn.

In 'Geubels & de Hollanders', vanaf 17 oktober 21.30 uur bij RTL 4, gaat hij op deze ontdekkingstocht en trakteert Philippe ons op een theatershow bomvol humoristische ontdekkingen.

Samen met zijn goede vriend Erik van Looy reist Philippe heel Nederland door en leren ze alle eigenaardigheden en gewoontes kennen. Hoe ziet de echte Hollandse keuken eruit en hoe gaat een Hollander om met zijn geld? Philippe laat uitgebreid zijn licht schijnen over al hun ontdekkingen en ervaringen en vertelt hierover op zijn eigen unieke wijze. Daarnaast schakelt Philippe iedere aflevering een panel van 100 Nederlanders in om nog meer toelichting te krijgen op onze, soms toch wel, opvallende gewoontes. In dit panel zitten bijvoorbeeld ook Nathan Rutjes, Roué Verveer en Fred van Leer.

'Geubels & de Hollanders' wordt geproduceerd door PnP Media en is vanaf 17 oktober wekelijks om 21.30 uur te zien bij RTL 4.