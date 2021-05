'Friends: The Reunion' vrijdag exclusief te zien op SBS6

De grote schare fans van de hitserie 'Friends' kan binnenkort zijn hart ophalen. Vrijdag 28 mei a.s. om 20.30 uur is 'Friends: The Reunion' in Nederland exclusief te zien op SBS6.

Na maar liefst 17 jaar komen in deze langverwachte eenmalige reüniespecial de sterren Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow en Matthew Perry voor het eerst weer bij elkaar. In de oorspronkelijke studio van 'Friends' blikken zij terug op de periode waarin deze sitcom over de zes New Yorkse vrienden immens populair was. Ook zijn er gastoptredens van onder andere David Beckham, Justin Bieber, Lady Gaga, Kit Harington, Tom Selleck en Reese Witherspoon.

'Friends' is een Amerikaanse televisieserie gemaakt door David Crane en Marta Kauffman, oorspronkelijk uitgezonden door NBC en geproduceerd door Warner Bros. Television en Bright/Kauffman/Crane Productions. In de Verenigde Staten kwam de eerste aflevering, The One Where Monica Gets A Roommate, beter bekend als The One Where It All Began, op 22 september 1994 op de televisie. De laatste aflevering, The Last One, werd in de Verenigde Staten op 6 mei 2004 uitgezonden.

